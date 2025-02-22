Kadastro davalarında yeni dönem: Dosyalar tamamı çözülecek

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, proje ile birlikte kadastro davalarının sayısında önemli ölçüde azalma yaşandığı belirtiliyor. Uzun süredir çözülemeyen tapu tescil ve sınır ihtilafları gibi konular, yeni sistemle daha hızlı sonuçlandırılıyor.

Yetkililer, yargı sürecinin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması için geliştirilen bu projenin, mülkiyet ihtilaflarının çözümünde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Mahkemelerde biriken kadastro dosyalarının en aza indirilmesi amaçlanırken, vatandaşların hak kaybı yaşamaması için süreçler daha şeffaf ve erişilebilir hale getirildi.