Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kadastro davalarında yeni dönem: Dosyalar tamamı çözülecek

Kadastro davalarında yeni dönem: Dosyalar tamamı çözülecek

Oğuzhan Ürüşan
13:3222/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Uzun süredir çözülemeyen tapu tescil ve sınır ihtilafları gibi konular, yeni sistemle daha hızlı sonuçlandırılıyor.
Uzun süredir çözülemeyen tapu tescil ve sınır ihtilafları gibi konular, yeni sistemle daha hızlı sonuçlandırılıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Kadastro Dosyası Projesi, uzun yıllardır çözülemeyen kadastro davalarını hızla sonuçlandırıyor. Proje sayesinde mahkemelerde biriken dosyalar azalırken, vatandaşların mülkiyet haklarına erişimi hızlanıyor. Yargı sürecinin etkinliğini artırmayı amaçlayan uygulama, mülkiyet ihtilaflarının çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Kadastro Dosyası Projesi, uzun yıllardır devam eden kadastro davalarının çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. Proje kapsamında, mahkemelerde yıllarca süren davalar hızlandırılarak vatandaşların mülkiyet haklarına daha hızlı erişimi hedefleniyor.


DOSYA SAYISINDA ÖNEMLİ AZALMA

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, proje ile birlikte kadastro davalarının sayısında önemli ölçüde azalma yaşandığı belirtiliyor. Uzun süredir çözülemeyen tapu tescil ve sınır ihtilafları gibi konular, yeni sistemle daha hızlı sonuçlandırılıyor.


YARGI SÜRECİ DAHA ETKİN HALE GELİYOR

Yetkililer, yargı sürecinin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması için geliştirilen bu projenin, mülkiyet ihtilaflarının çözümünde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Mahkemelerde biriken kadastro dosyalarının en aza indirilmesi amaçlanırken, vatandaşların hak kaybı yaşamaması için süreçler daha şeffaf ve erişilebilir hale getirildi.


MÜLKİYET HAKLARINA DAHA HIZLI ERİŞİM

Projenin uygulanmaya devam etmesiyle birlikte, kadastro davalarındaki yargı yükünün önemli ölçüde azalması ve vatandaşların mülkiyet haklarına daha hızlı ulaşması bekleniyor.

#Adalet Bakanlığı
#Kadastro
#Tapu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak Konut kredi ödeme tablosu şekillendi: 0.99 faizli azalan konut kredisi hesaplama ekranı