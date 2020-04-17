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Kadere bak: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktı kazada öldü

Kayseri'de Ceza İnfaz Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle cezaevinden tahliye edilen Ş.K, evine giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
İnfaz düzenlemesiyle tahliye edilen Ş.K, evine gidemeden can verdi.
İnfaz düzenlemesiyle tahliye edilen Ş.K, evine gidemeden can verdi.

Elazığ Açık Cezaevi'nde kalan Ş.K, Ceza İnfaz Yasası'nın yürürlüğü girmesiyle tahliye edildi. Ş.K'nin, evine gitmek için bindiği yolcu otobüsü, Kayseri- Malatya yolunun 45'inci kilometresinde Karatay mevkiinde arıza yaptı. Otobüs, emniyet şeridine çekildi. Otobüsün bagajından bavulunu almak isteyen Ş.K.'ye, bu sırada arkadan gelen H.T'nin kullandığı otomobil çarptı.

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Ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan Ş.K, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü H.T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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