Kadere bak: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktı kazada öldü

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Gizli hayırsever yine ortaya çıktı: Adana'da mahallelinin market borcunu ödedi

Adana'da gizli bir hayırsever, mahalle sakinlerinin 7 bin liralık market borcunu ödedi. Market sahibi Tahsin Aydar da girişe "Bu bakkalın veresiye defteri bir hayırsever tarafından ödenmiştir. Mahallenin borcu yoktur. Hayırsever vatandaştan Allah razı olsun" yazısı astı.