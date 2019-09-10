Gündem Kadıköy Anadolu Lisesindeki rezil karşılamaya inceleme
İSTANBUL

Kadıköy Anadolu Lisesindeki rezil karşılamaya inceleme

İstanbul Kadıköy'de yeni eğitim öğretim yılı açılışı sırasında Kadıköy Anadolu Lisesindeki yeni gelen öğrencilere karşı yapılan rezil 'simit atma etkinliği'ne İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni öğrencilere simit atma geleneğine tepki
Yeni öğrencilere simit atma geleneğine tepki

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan "etkinliğe" değinildi.

  • Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada tepki çekmişti... Kadıköy Anadolu Lisesindeki etkinliğe inceleme

LİSEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE SİMİT ATMIŞLARDI

Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir tepkiyle karşı karşıya kalmıştı.

Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrencileri, üst sınıflar simit atarak karşılamıştı.

Yere atılan onlarca simit, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olmuştu.

Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü nimeti yere atanları böyle uyardı
OYNAT 00:22
Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü nimeti yere atanları böyle uyardı
Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney, yeni kayıt olan öğrencilerin karşılandığı anlarda nimetin yerlere atılmasına tepki gösterdi. Güney, ''yeni martılarımıza çiçekler atalım çünkü nimet Kurtuluş savaşında da, Çanakkale savaşlarında da bu milletin en büyük değeriydi. Bunu bu şekilde bilelim. Bundan sonra da böyle hareket edelim'' açıklamalarında bulundu.


Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti
GÜNDEM
Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti
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