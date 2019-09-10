Kadıköy Anadolu Lisesindeki rezil karşılamaya inceleme

Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü nimeti yere atanları böyle uyardı

Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney, yeni kayıt olan öğrencilerin karşılandığı anlarda nimetin yerlere atılmasına tepki gösterdi. Güney, ''yeni martılarımıza çiçekler atalım çünkü nimet Kurtuluş savaşında da, Çanakkale savaşlarında da bu milletin en büyük değeriydi. Bunu bu şekilde bilelim. Bundan sonra da böyle hareket edelim'' açıklamalarında bulundu.