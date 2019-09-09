Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bugün çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, her yıl tekrarlandığı belirtilen gelenek eleştirildi. Eleştirenler, nimet olan simit parçalarını yerlere atılmasının gelenek olamayacağını savunuyor.

OYNAT 01:00 Kadıköy Anadolu Lisesinde rezil karşılama Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir sakandalla karşı karşıya kaldı. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, nimete saygısızlıkla karşılandı. Yere atılan onlarca simit, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

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Hoşgeldin merasimiymiş!

Yere atılan simitleri çalışanlar temizledi.

Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığı belirtilerek, yeni başlayan öğrencilere hoş geldin merasimi olarak bu geleneğin sürdürüldüğünü dile getiriyor. Bu kişilerin ayrıca, atılan simit parçalarının göreviler tarafından hemen süpürülerek temizlendiği belirtiliyor.

Paylaşılan bir görüntüde ise okul müdürünün, bu geleneğe son verilmesi konusunda veli ve öğrencilere çağrıda bulunduğu görülüyor.

OYNAT 00:22 Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü nimeti yere atanları böyle uyardı Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney, yeni kayıt olan öğrencilerin karşılandığı anlarda nimetin yerlere atılmasına tepki gösterdi. Güney, ''yeni martılarımıza çiçekler atalım çünkü nimet Kurtuluş savaşında da, Çanakkale savaşlarında da bu milletin en büyük değeriydi. Bunu bu şekilde bilelim. Bundan sonra da böyle hareket edelim'' açıklamalarında bulundu. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder



Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan "etkinliğe" değinildi.

Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.