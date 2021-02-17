Kadıköy Belediyesindeki işçilerin grevi ikinci gününde

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube'sine üye işçilerle, Kadıköy Belediyesi şirketi Kasdaş arasındaki 2300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, işçiler dün itibariyle belediyenin bahçesinde greve başlamıştı.
Hasanpaşa'daki Kadıköy Belediyesi bahçesinde bekleyen yaklaşık 700 işçi, bugün de grevlerini sürdürdü.
Kadıköy Belediyesi bahçesinde toplanan işçiler bahçede soğuk havada ateş yakarak ısındı.
İşçiler “Direne, direne kazanacağız” şeklinde slogan attı, zaman zaman alkış tuttu.
Gruptakiler, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın kullandığı kapıya gelerek basın açıklaması yaptı.
Grup adına açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, haklarını alıp toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanana kadar grevin süreceğini söyledi.