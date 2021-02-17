Gündem Kadıköy Belediyesindeki işçilerin grevi ikinci gününde
İSTANBUL

Kadıköy Belediyesindeki işçilerin grevi ikinci gününde

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Kadıköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin dün başlattığı grev sürüyor.

Haber Merkezi AA
Kadıköy Belediyesi bahçesinde toplanan işçiler, ateş yakarak ısındı.
Kadıköy Belediyesi bahçesinde toplanan işçiler, ateş yakarak ısındı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube'sine üye işçilerle, Kadıköy Belediyesi şirketi Kasdaş arasındaki 2300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, işçiler dün itibariyle belediyenin bahçesinde greve başlamıştı.

Hasanpaşa'daki Kadıköy Belediyesi bahçesinde bekleyen yaklaşık 700 işçi, bugün de grevlerini sürdürdü.

Kadıköy Belediyesi bahçesinde toplanan işçiler bahçede soğuk havada ateş yakarak ısındı.

İşçiler “Direne, direne kazanacağız” şeklinde slogan attı, zaman zaman alkış tuttu.

Gruptakiler, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın kullandığı kapıya gelerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, haklarını alıp toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanana kadar grevin süreceğini söyledi.

İşçiler isyan etti: Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı
GÜNDEM
İşçiler isyan etti: Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı

Kadıköy Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
GÜNDEM
Kadıköy Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Kadıköy Belediyesi'ndeki heykel FETÖ elebaşına benzerliğiyle sosyal medyanın gündeminde
GÜNDEM
Kadıköy Belediyesi'ndeki heykel FETÖ elebaşına benzerliğiyle sosyal medyanın gündeminde

Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı asıldı
OYNAT 01:07
Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı asıldı
DİSK'e bağlı Genel-İş'e üye işçiler, Kadıköy Belediyesiyle yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine iş yerine grev kararı astı.
Abone Ol Google News
Kar İstanbulu terk ediyor

Kar İstanbul'u terk ediyor

​Meteoroloji tarih verip, soğuk havaya karşı uyardı.
Tuncelide deprem

Tunceli'de deprem

​Pülümür açıklarında 4,1 şiddetinde meydana geldi.
Fransada teröre destek verenlere parti ve sendika üyeliği yasak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan hitap ediyor.

​Yüz yüze eğitim için karar çıktı.

​Ağrı Dağı'ndaki 'Eren-3 Operasyonu'ndan nefes kesen kareler.

Kocaeli'de film gibi soygun

Kocaeli'de film gibi soygun

​Duvarı deldiler klozetin arkasından çıktılar: 80 bin liralık hırsızlık

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.