Kadıköy Kaymakamlığı: Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 15:42 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 15:51 AA