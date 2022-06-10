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Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana 7 ay sonra tahliye

İstanbul'da Kadıköy-Tavşentepe metrosunda elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz, yaklaşık 7 ay sonra tahliye oldu.

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Haber Merkezi DHA
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana 7 ay sonra tahliye
​ Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana 7 ay sonra tahliye edildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada müşteki Nilgün Mihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı'nun avukatı Birsen Baş Topaloğlu ile sanık avukatı hazır bulundu. Hakim, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini söyledi.

''TEKME ATSAYDIM SİLAH SAYACAKLARDI''

Sanık Emrah Yılmaz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Ben müştekiyi uyandırdım ancak olay anında bir sürü kişi geldi araya girdi. Ben mağdur Azize K.'yi uyardım ama uyardığımda bir hakarette bulunmadım. Olayla hiç alakası olmayan Senanur Damgacı olaya müdahil olmuş. Toplumu galeyana getirmiş, insanları benim üzerime saldırtmıştır. Ben bu insanlardan darbe aldım ayrıca Senanur da bana tekme atmıştır. Kamera kayıtlarına yansımadığı için ben suçlu konuma düştüm. Kendisi duruşmaları da takip etmemektedir. Benim elimde o gün bıçak olmasaydı, tekme atsaydım attığım tekmeyi de silah sayacaklardı ancak müştekinin fiziki müdahalesi hiçbir şekilde yargılamaya konu olmamıştır. Tahliyemi talep ediyorum. Beni darp edenler ve video kaydına alanlar dışarıda geziyorlar. Ben tutukluyum bu adil bir durum değildir" şeklinde konuştu.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi

''TÜM TOPLUMA YÖNELİK BİR SUÇ İŞLEMİŞTİR''

Şikayetçi avukatı Birsen Baş Topaloğlu söz alarak "Sanığın cezai ehliyeti tamdır, savunmaları asılsızdır. Sanığın darpla ilgili bir raporu yoktur. Videoda kıyafetlerinde bir çekiştirme olduğuna dair bulgu bile yoktur. Sanık hala kendisini suçlu görmemektedir. Suç geçmişinde benzer suçlar olduğu da açıktır, suç işlemeye açık bir yapıya sahiptir. Sadece müştekilere değil tüm topluma yönelik bir suç işlemiştir" dedi. Sanığın serbest kalması durumunda müştekiler üzerinde baskı kuracağını öne süren Avukat Topaloğlu, müvekkillerinin kadın olduğu için böyle bir durumdan çekindiklerini kaydederek Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

TAHLİYE OLDU

Duruşma savcısı, Emrah Yılmaz'ın 25 Kasım 2021 tarihinden beri tutuklu bulunduğunu ve Ulusal Krimal tarafından hazırlanması beklenen raporun halen mahkemeye ulaşmadığını belirterek sanığın tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin çoğunun toplanmış olması sadece dosyada kamera incelemesi yaptırılacağı hususunun kaldığını dikkate alarak Emrah Yılmaz'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Emrah Yılmaz hakkında haftada iki gün imza ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uyguladı. Beklenen raporların gelmediğini dikkate alan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde sanık Emrah Yılmaz'ın Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler ettiği belirtiliyor.

İddianamede sanık Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüsö, "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehditö suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
OYNAT 00:50
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.


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