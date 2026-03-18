Kadıköy Rıhtım'da cami projesi Alman Deutsche Welle'yi rahatsız etti: Sonradan türeyen unsur

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Rıhtımı’nda yapılması planlanan cami ve yer altı otoparkı projesinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin iptal kararını bozmasının ardından proje yeniden gündeme gelirken, alandaki otoparkın kapatılmasıyla süreç fiilen hız kazandı.

İBB’ye bağlı İSPARK tarafından yapılan açıklamada, Kadıköy Kaymakamlığı’nın tahliye yazısı doğrultusunda açık otoparkın 17 Mart itibarıyla hizmete kapatıldığı bildirildi. Hukuki sürecin devam ettiği belirtilirken, projenin yargıdan dönen kararla birlikte yeniden hayata geçirilmesinin önü açılmış oldu.

Cami projesine 'hafıza' bahanesi

Kadıköy Rıhtımı’nda yapılması planlanan cami ve yer altı otoparkı projesi, yargı kararlarının ardından yeniden gündeme gelirken, projeye yönelik itirazların farklı gerekçelerle sürdüğü görüldü. Daha önce teknik ve hukuki başlıklar üzerinden yürütülen tartışmaların, bu kez “kent hafızası” ve “kalıcı kırılmalar” söylemi üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığı dikkat çekti.

Cami karşıtı söylemlere Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle Türkçe servisi sunduğu haberle destek verdi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticilerinden Prof. Dr. Alper Ünlü'nün görüşlerine geniş yer verilen haberde, cami ve otopark projesi “kentsel hafızada kalıcı kırılmalar yaratacak müdahale” olarak sunulurken, yargı sürecinde alınan son kararların ise geri planda bırakıldığı görüldü.

DW’ye konuşan Ünlü, projeyi “sonradan türeyen” bir unsur olarak nitelendirirken, bilimsel verilerin göz ardı edildiğini iddia etti.

Öte yandan Ünlü, Kadıköy Rıhtımı'na cami projesine karşı çıkma fikrine Taksim Meydanı'nda cami projesi sürecini ve Haydarpaşa Garı çevresinde devam eden dönüşümü bahane ederek bunlarla geçmişin değerlerini koruma düşüncesinin geri planda kaldığını da ileri sürdü.

Bölgenin eksikliğini giderecek proje

Özellikle bölgedeki yoğunluk ve ihtiyaç göz önüne alındığında, projenin hem ibadet alanı hem de otopark kapasitesiyle önemli bir eksikliği gidermeyi hedeflediği belirtiliyor. Buna karşın bazı çevrelerin projeye karşı farklı gerekçeler üretmeye devam ettiği ifade ediliyor.

İlk olarak 2015 yılında gündeme gelen proje, uzun süren yargı süreçlerinin ardından yeni bir aşamaya ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebiyle hazırlanan proje, bölgedeki yoğunluk dikkate alınarak hem ibadet ihtiyacına cevap vermeyi hem de yer altı otoparkıyla ulaşım sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor.

Öte yandan projeye karşı çıkan bazı çevrelerin itirazları sürerken, yargı sürecinin nihai karar için Danıştay’da devam ettiği öğrenildi. Uzmanlar, son kararla birlikte projenin hukuki zemin kazandığına dikkat çekiyor.

Kadıköy gibi merkezi bir noktada planlanan yatırımın, hem şehircilik hem de kamu hizmeti açısından önemli bir ihtiyaca karşılık vermesi bekleniyor.







