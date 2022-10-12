Gündem Kadıköyde 3 kişinin hayatını kaybettiği bina yıkıldı
İSTANBUL

Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği bina yıkıldı

İstanbul Kadıköy'de katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralanmıştı. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binada gerekli incelemeler yapılarak, deliller toplandı. Ağır hasarlı haldeki apartman bugün belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kadıköyde 3 kişinin hayatını kaybettiği bina yıkıldı
Bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle binayı yıkmaya başladı.

Kadıköy'deki patlama 9 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrası, yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra apartmanda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Binada bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi de yaralandı.

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Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 gün süresince delil toplama ve inceleme işlemleri yapıldı. Ağır hasar gören binanın yıkımı için bugün sabah saatlerinde belediye ekipleri çalışmalara başladı.

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İş makinelerinin kullanıldığı yıkım, 2 saat sürdü. Yıkım sırasında polis ve belediye görevlileri çevrede önlem aldı.

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