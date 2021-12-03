Gündem Kadıköyde çekilen görüntüler infiale neden olmuştu Kilise duvarında oynayan 3 şüpheli için hapis istemi
İSTANBUL

Kadıköy'de çekilen görüntüler infiale neden olmuştu! Kilise duvarında oynayan 3 şüpheli için hapis istemi

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynayan 3 şüpheli hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kadıköyde çekilen görüntüler infiale neden olmuştu! Kilise duvarında oynayan 3 şüpheli için hapis istemi
Üç kişinin, kilise duvarının üstünde dans ettiği anlar böyle görüntülenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 12 Temmuz günü gece 01.30 sıralarında Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önüne otomobille şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun’un geldiği anlatıldı.

Şüpheli Ozancan Yılmaz’ın araçtan müzik yayını yaptığı, şüpheliler Yunus Emre Uzun ve Ömer Faruk Arman’ın da kilisenin haç işareti bulunan ön duvara çıkıp oynadıkları kaydedilen iddianamede eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ifade edildi.

Şüphelilerin ifadesinde eylemleri kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmedikleri öne sürülen iddianamede, eylemlerin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı.

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı inceleme ve kilise yetkilisinin beyanına göre eyleme bağlı olarak ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği de iddianamede belirtildi.

"BARIŞI BOZUCU MAHİYETTE"

İddianamede "İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen ve somut delillerle sabit olan eylemin halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu mahiyette olduğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.

BİR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun’un "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1'er yıla kadar hapisleri istendi. Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.


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