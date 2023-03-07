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Gündem

Kadıköy'de eski kiracıdan yeni kiracılara pankartlı uyarı

Kadıköy'de 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ettiği daireyi boşaltan kiracı, pencereye 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı.

12:57 . 7/03/2023 Salı
DHA
Kiracı Canan Coşkun, evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı.

Kiracı Canan Coşkun, evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı.

İstanbul Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ederek, daireyi boşalttı. Coşkun evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı. Coşkun sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Mesajında
"Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesindeki yapı çürüktür"
dedi. 
Apartman sakinlerinden Selen Şenocak, Canan Coşkun'un evin halini gösteren bir video çektiğini belirterek,
"Binanın kolonlarında dökülme var. Kolona dokunuyor kolon içten çürümüş, dökülmeye başlıyor. İçindeki demirler görünüyor, onlar da çürümüş. Bir de beton içinde deniz kabuğu görüyor. Bu nedenle bu afişi asmış"
diye konuştu.  

Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

 


Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı
Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki; vatandaşlarımıza, bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki; yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim.” derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz." dedi. Evini kentsel dönüşüm ile yeniletenlere devlet kira yardımı da veriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2000 lira olan yerlerde kira yardımlarının 2600 liraya çıkarıldığını söyledi. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay ödeniyor? Ketsel dönüşüm alanındaki evlerde kalan kiracılara kira yardımı yapılıyor mu?


#kadıköy
#kiracı
#ev sahibi
#istanbul
18 dakika önce
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Kadıköy'de eski kiracıdan yeni kiracılara pankartlı uyarı
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