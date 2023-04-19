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Kadıköy'de hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vuruldu

Kadıköy'de, tadilat yapılan bir hastanenin güvenliğinden sorumlu olduğu iddia edilen kişi, hastanenin müştemilatına izinsiz giren şüpheliyi tabancayla vurarak, yaraladı.

16:10 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
Kadıköy'de hastane müştemilatında 1 kişi vuruldu.

Kadıköy'de hastane müştemilatında 1 kişi vuruldu.

Kadıköy'de hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı


Kadıköy'de, tadilat yapılan bir hastanenin güvenliğinden sorumlu olduğu iddia edilen kişi, hastanenin müştemilatına izinsiz giren şüpheliyi tabancayla vurarak, yaraladı.


Hasanpaşa Mahallesi'nde tadilatta olan bir hastanenin müştemilatına giren M.T.K, binanın güvenliğinden sorumlu olduğu öne sürülen M.B. tarafından tabancayla vuruldu.


İki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği yerde incelemede bulundu.



#Kadıköy
#Hastane
#Hasanpaşa Mahallesi
1 saat önce
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