Kadıköy'de hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vuruldu

Kadıköy'de, tadilat yapılan bir hastanenin güvenliğinden sorumlu olduğu iddia edilen kişi, hastanenin müştemilatına izinsiz giren şüpheliyi tabancayla vurarak, yaraladı.

Hasanpaşa Mahallesi'nde tadilatta olan bir hastanenin müştemilatına giren M.T.K, binanın güvenliğinden sorumlu olduğu öne sürülen M.B. tarafından tabancayla vuruldu.