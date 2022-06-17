Kadıköy'de PKK ve örgüt elebaşı lehine propaganda yapan dokuz kişi serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bursa’nın Gemlik ilçesine gitmek üzere 12 Haziran Pazar günü Kadıköy’de toplanarak izinsiz gösteri düzenleyen bir grup arasından bazıları, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmıştı.

Bölücü faaliyetler nedeniyle haklarında soruşturma açılan bu kişilerin yakalanması için dün il genelinde 10 ayrı ilçede 11 adrese operasyon yapılmıştı.

Yapılan operasyonda dokuz örgüt yanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çeşitli örgütsel dokümanların ve üç kiloya yakın uyuşturucu madde ile bir ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda yakalanan dokuz şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu bugün sona erdi.

REKLAM

Adliyeye sevk edilen dokuz zanlıdan altısı serbest bırakılırken üç şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.