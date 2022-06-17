Gündem Kadıköyde PKK ve örgüt elebaşı lehine propaganda yapan dokuz kişi serbest bırakıldı
İSTANBUL

Kadıköy'de PKK ve örgüt elebaşı lehine propaganda yapan dokuz kişi serbest bırakıldı

Kadıköy’de geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen izinsiz etkinlikte bölücü terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı lehine slogan attıkları gerekçesi ile yakalanan dokuz şüpheliden altısı savcılıkça serbest bırakıldı. Üç zanlı ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kadıköyde PKK ve örgüt elebaşı lehine propaganda yapan dokuz kişi serbest bırakıldı
Arşiv.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bursa’nın Gemlik ilçesine gitmek üzere 12 Haziran Pazar günü Kadıköy’de toplanarak izinsiz gösteri düzenleyen bir grup arasından bazıları, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmıştı.

Bölücü faaliyetler nedeniyle haklarında soruşturma açılan bu kişilerin yakalanması için dün il genelinde 10 ayrı ilçede 11 adrese operasyon yapılmıştı.

Yapılan operasyonda dokuz örgüt yanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çeşitli örgütsel dokümanların ve üç kiloya yakın uyuşturucu madde ile bir ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda yakalanan dokuz şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu bugün sona erdi.

Adliyeye sevk edilen dokuz zanlıdan altısı serbest bırakılırken üç şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dikkat Salihe var! PKK ve Öcalan'ın emrinde
GÜNDEM
Dikkat Salihe var! PKK ve Öcalan'ın emrinde

Kadıköy'de PKK yandaşlarının yürüyüşünde skandal sloganlar atıldı
OYNAT 00:37
Kadıköy'de PKK yandaşlarının yürüyüşünde skandal sloganlar atıldı
HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Kadıköy'de yürüyüş düzenledi. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte PKK lehine sloganlar atılırken, caddelerde kimseden skandal sloganlara ses çıkaran kimsenin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.
Bu kiraz bardağa sığmıyor

Bu kiraz bardağa sığmıyor

'Lapseki devi' sofralara geliyor.
Görenleri şaşırtıyor

Görenleri şaşırtıyor

Dünyanın en uzun kulaklı keçisi.
Heyecanlandıran görüntü: ANKA- Şimşek entegrasyonu başarıyla yapıldı

"Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz."

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti
Gündem

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak "Kasada para kalmadı" ifadesini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada ise kasada 500 milyardan fazla para olduğunu söyledi. Kasadaki paraya ilişkin kafasının karışık olduğu gözlenen Öztrak, günlerdir asgari ücrete ilişkin çalışmaların yapıldığını açıklayan hükümete 'Asgari ücrete zam yapılmalı' çağrısında bulundu.
Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek
Dünya

Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek

ABD askeri araştırma ajansı DARPA'da proje yöneticisi olan Lori Adornato, denizaltıları sonar darbeler ile patlatmaktan ziyade doğal sese daha fazla dikkat ederek tespit edebilecekleri yeni bir proje geliştirdi. Adornato'nun "Kalıcı Suda Yaşayan Sensörler" projesine göre su altı tehditlerini tespit etmenin bir yolu olarak deniz hayvanları gizlice dinlenecek ve olası bir tehdide karşı harekete geçilecek.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz

Bir dizi temas için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş'te çiftçilerle buluştu. Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadinde bulunan ancak sözünde durmayan Kılıçdaroğlu, yeni vaadini ilan etti. Çiftçiye yeniden söz veren CHP lideri, "Güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz, Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.