Kadıköy'de suçüstü yakalanan hırsızlar polise silahla saldırdı

Erenköy Mahallesi Azim Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen 4 kişi hırsızlık için bir apartmana girmek istedi. Kendini takip eden polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı.

Bir polis yaralandı

Operasyonda 4 kişiden 3'ü etkisiz hale getirilirken şüphelilerden biri polisi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine Özel Harekat polislerinde sevk edilerek çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bacağından yaralanan polis memuru sivil bir polis aracıyla hastaneye götürüldü. Polisin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



Olay yerine özel harekat polisleri geldi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sokağın çevresinde yaklaşık iki saat boyunca delil araştırması yaptı. Şüphelilerden yakalanan üç kişi polis merkezine götürülürken olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Sokakta oturan Emre Gök olayla ilgili "Ben evdeyken çatışma sesleri duydum. Dört, beş el silah sesleri duyarak dışarıya çıktım. Polis memuru yaralıydı. Bir sivil polis arabasına bindirip götürüldü. Olayda bir polis yaralandığını gördüm. Polis memuru gövde kısmından vurulmuş. Şüphelilerden birisi olay yerinden kaçtı. Olay yerine özel harekat polislerin geldi. Onu yakalamak için çalışıyorlar" dedi