Gündem Kadıköyde terörist başı Öcalana destek için yürüyenler tek tek tespit edildi
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Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek için yürüyenler tek tek tespit edildi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek için İstanbul Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 10 şahsın evine, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kadıköyde terörist başı Öcalana destek için yürüyenler tek tek tespit edildi
Kadıköy'de PKK yandaşlarının yürüyüşünde skandal sloganlar atıldı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da terör örgütü PKK'nın kurucusu teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlendi. Kadıköy'de düzenlenen eylemlere PKK sempatizanlarıyla birlikte HDP'li milletvekilleri de katıldı. Polise yumruk atılan eylemin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti.

Slogan atanlara operasyon

Geçtiğimiz pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için, Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kadıköy'de PKK yandaşlarının yürüyüşünde skandal sloganlar atıldı
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Kadıköy'de PKK yandaşlarının yürüyüşünde skandal sloganlar atıldı
HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Kadıköy'de yürüyüş düzenledi. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte PKK lehine sloganlar atılırken, caddelerde kimseden skandal sloganlara ses çıkaran kimsenin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.


10 adres belirlendi

Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi. Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri arandı.

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