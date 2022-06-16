Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek için yürüyenler tek tek tespit edildi

Ekonomi

Almanya'da tüketici ve sanayicilere 'tasarruf' çağrısı: Doğal gazı az kullanın

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), Rusya ile yaşanan doğal gaz krizi sonrası, Alman tüketici ve sanayicilere 'tüketimi azaltma' çağrısı yaptı. Kurumun Başkanı Klaus Müller, "Yapabildiğimiz kadar gaz tasarrufu yapalım ve depolama yoluyla bu ciddi durumdan kaçınalım." dedi.