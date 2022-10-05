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İSTANBUL

Kadıköy'de toprak kayması: Bir işçi toprak altında kaldı

Kadıköy’de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olayda bir işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu işçi, kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanı havdan havadan görüntülendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde toprak kayması: Bir işçi toprak altında kaldı
Kadıköy'de toprak kayması: Bir işçi toprak altında kaldı

Olay, Kadıköy, Acıbadem Mahallesi Postacı Sokakta bulunan bir inşaatta saat 15.30 sıralarında meydana geldi.


İddiaya göre, bir inşaatın çalışması sırasında bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Olayda bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla çalışma başlatırken inşaat alanı havdan dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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