Gündem Kadıköyde üç kişinin hayatını kaybettiği binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL

Kadıköy’de üç kişinin hayatını kaybettiği binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy’de 3 katlı binanın üçüncü katında yaşanan patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi Diğer
​Kadıköy’de üç kişinin hayatını kaybettiği binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1kişi yaralandı.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak’ta saat 19.00 sıralarında bir binada patlama yaşandı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de doğal gaz faciası
GÜNDEM
Kadıköy'de doğal gaz faciası

Patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

PATLAMA ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde patlamalar peş peşe meydana gelirken bir yandan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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