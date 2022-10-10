​Kadıköy’de üç kişinin hayatını kaybettiği binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1kişi yaralandı.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak’ta saat 19.00 sıralarında bir binada patlama yaşandı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜNDEM Kadıköy'de doğal gaz faciası

Patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

PATLAMA ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde patlamalar peş peşe meydana gelirken bir yandan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.