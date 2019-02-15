Kadıköy'de inşaat alanında yangın

Spor

Sabri Çelik MHK başkanı oldu eski defterler açıldı

Yusuf Namoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu başkanlığından istifa etmesi sonrasında yeni yönetim belirlendi. Başkanlığa Sabri Çelik'i getiren TFF'nin MHK üyeleri de belli oldu. Sosyal medyada Sabri Çelik'in MHK başkanlığına getirilişi ise bazı takım taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun sebebi ise Çelik'in görev yaptığı mücadelelerde verdiği hatalı ya da tartışmalı kararlar.