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Son dakika... Kadıköy'de yangın: Patlama sesleri geliyor

Kadıköy'de inşaat alanında yangın

İstanbul Kadıköy'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan bölümdeki yanan inşaat malzemeleri itfaiyenin bir buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Yangının çıktığı şantiye alanından yoğun duman yükseliyor.
Yangının çıktığı şantiye alanından yoğun duman yükseliyor.

İstanbul Kadıköy'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Yangında depo görevlisi yaralandı. Fikirtepe Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri saat 14.00'da henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Kartal, Ümraniye, Dudullu, Erenköy ve Üsküdar itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesleri de duyulurken yangın ekiplerin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

Yangında depo görevlisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan sokağı kaplayan duman nedeniyle yoldaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dumanın etkilediği çevre sakinleri de zor anlar yaşadı.

Fikirtepe’deki inşaatta çıkan yangın korkuttu
OYNAT 00:29
Fikirtepe’deki inşaatta çıkan yangın korkuttu
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanındaki binanın bodrum katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.
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