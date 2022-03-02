Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı.

Merkezefendi ilçesi, 1200 Evler Mahallesi'nde, 20 Şubat günü saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı. Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.
Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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İddiaya göre, dün öğle saatlerinde eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu.
Çetin'in bulunması için harekete geçen polis ekiplerinin Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede, Fatma Çetin'in 4 yıl önce Ebubekir Karakurt'tan boşandığı öğrenildi.
Mehmet Çetin'in görüşmede, Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'i sürekli telefonla aradığını ve tartıştıklarını söylediği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in eski eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'u gözaltına aldı. Karakurt'un verdiği çelişkili ifadeler üzerine araştırmalar derinleştirildi.
Çapraz sorguya alınan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonla konuşup, tartıştıklarını sonra da evine gittiği eski eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, Fatma Çetin'in cesedini battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü söyledi.
FATMA ÇETİN'İN CANSIZ BEDENİ ORMANDA BULUNDU<br><br><br>Cinayet zanlısı Karakurt, öldürdüğü kadının cansız bedenini yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası yakınlarında ormanlık alana gömdüğünü belirterek, yeri polise gösterdi.
Ormanlık alanda polisin yaptığı kazıda, Fatma Çetin'in çuvala konulmuş ve battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Denizli'de eski koca dehşeti: Boğarak öldürdü cesedi çuvala koyup ormana gömdü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Çetin'i (39) evinde boğarak öldüren Ebubekir Karakurt (39), iki çocuğunun annesi Fatma Çetin'in cansız bedenini ormana gömdü. Çetin'in yakınlarının verdiği kayıp başvurusunun ardından gözaltına alınan Karakurt, emniyette verdiği ifadede, cinayeti işlediğini itiraf etti. Talihsiz kadının cesedi, ormanlık alanda çuvalın içerisinde battaniyeye sarılmış halde bulundu.
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı.
İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde bir yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı.
Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım istedi.<br><br>
Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.
ASKERLER KURTARDI<br><br>Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Şüpheli daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI<br><br>Yaralanan Müzeyyen B. ambulansla kaldırıldığı Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Müzeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Necmettin G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
'EVLENME AŞAMASINDAYDI'<br><br>Necmettin G., ilk ifadesinde eski eşini başkasıyla evlenme aşamasında olduğu için bıçakladığını iddia etti.
'İHANET' DEDİ<br><br>Necmettin G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken bir gazetecinin 'Neden yaptınız? sorusuna Necmettin G., 'İhanet' yanıtını verdi.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Sokak ortasında eski koca dehşeti: Defalarca bıçakladı! Savunması pes dedirtti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Müzeyyen B. (35), eski eşi Necmettin G. tarafından cadde ortasında bıçakla yaralandı. Müzeyyen B. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Necmettin G. ise gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Necmettin G, emniyetteki ifadesinde saldırıyı neden yaptığını anlattı.