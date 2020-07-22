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Gündem Kadın sürücünün kedi kurtarma operasyonu D-100 trafiğini durdurdu
İSTANBUL

Kadın sürücünün kedi kurtarma operasyonu: D-100 trafiğini durdurdu

Kadın sürücünün kedi kurtarma operasyonu: D-100 trafiğini durdurdu

İstanbul D-100 karayolunu kesen bir kadın sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardım etti.
Kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardım etti.

Otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü metrobüs bariyerlerine yakın bir noktada bir kedi gördü. Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın otomobilini en sol şeritte durdurdu.

E-5'te kedi kurtarma operasyonu: Sol şeritte giderken durup kediyi arabasına aldı
OYNAT 00:46
E-5'te kedi kurtarma operasyonu: Sol şeritte giderken durup kediyi arabasına aldı
D-100 karayolunu kesen bir kadın sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


  • Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardımcı oldu. Yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtaran kadın kediyi aracına aldı. Bir süre duran trafik daha sonra normal akışına döndü.

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