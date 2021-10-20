Gündem Kadın sürücüyü darp etti Saçı kısaydı erkek sandım diyerek kendisini savundu
İSTANBUL

Kadın sürücüyü darp etti: 'Saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosikletli, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" diyerek kendini savundu.

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Haber Merkezi DHA
Kadın sürücüyü darp etti: Saçı kısaydı erkek sandım diyerek kendisini savundu
Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darp edilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, önce günü öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darp etti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darp edilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

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"TEKME TOKAT DALDI"

Ağzından ve burnundan yaralanan kadın yaşanan olayı anlattı. Darp edilen kadın, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu.

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"KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Kadını darp ederek yaralayan motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.

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KADINA SALDIRI ANI KAMERADA

Motosikletlinin kadını darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin, yanına yanaştığı otomobilden inen kadını darp ettiği, çevredekilerin gelerek araya girdikleri görülüyor.

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