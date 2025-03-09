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Kadın ve erkeğin yan yana teravih kılması tartışma uyandırmıştı: Üsküdar Kaymakamlığından açıklama geldi

Kadın ve erkeğin yan yana teravih kılması tartışma uyandırmıştı: Üsküdar Kaymakamlığından açıklama geldi

10:459/03/2025, Pazar
AA
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Kaymakamlık, gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.
Kaymakamlık, gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadınlarla erkeklerin karışık şekilde teravih namazı kıldığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girmiş ve tartışmalara sebep olmuştu.

Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.

'Gerekli tedbirler alındı' denildi

Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."


#erkek
#kadın
#Teravih
#Üsküdar Valide-i Cedid Camii

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