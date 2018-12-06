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Kadın yoksa demokrasi de yok

Kadının önündeki her türlü engelin kalkması gerektiğini söyleyen KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Biz ‘kadınlar ve demokrasi’ diyoruz. Karar mekanizmalarında yeterince kadın yoksa, demokrasi de olmaz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sümeyye Erdoğan Bayraktar
Sümeyye Erdoğan Bayraktar

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TRT World televizyonuna verdiği röportajda, üzerinde durulması gereken en önemli konunun insani problemler olduğuna dikkati çekti. Bireyselleşmenin yükselişte olduğunu belirten Bayraktar, bunun aileler için üstesinden gelinmesi gereken bir problem olduğunu vurguladı. Bayraktar, daha iyi bir gelecek inşa etmek için tek çare olan ailenin, insanlar için kale olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

AİLE GÜÇLENDİRİLMELİ

“Aile bağlarının zayıflaması, ailelerin birbirlerinden kopması... Bunlar bireylerin, yaşamın zorluklarına karşı koyabilmek için ihtiyaç duydukları destekleyici ağa sahip olmalarını engelliyor. Bir ailenin bağlarının güçlü olması, sağlıklı bir örnek olduğu anlamına gelmez. Ne yazık ki, bir şekilde dejenere eden, işlevsiz aileler de var. Ya üyelerini baskı altına alarak ya da aile bağları yoluyla olumsuz değerleri, gayri ahlaki davranışları nesillere aktararak. Dolayısıyla bunların tamamı, mücadele etmemiz gereken şeyler. Biz aileyi güçlendirmeyi hedeflemeliyiz”

ÇARELER BULMALIYIZ

Batı’nın egemenliğindeki anlatılara bakıldığında, bir kadının güçlü olmasının yalnızca iyi bir kariyer sahibi olmaktan ibaret olduğunu ifade eden Bayraktar, geleneksel anlatıların bir kısmında ise iş dünyasındaki yoğunluğun aileyi korumaya engel olacağının görüldüğünü belirtti. Bayraktar, bu konuda KADEM’in bir orta yol olduğuna inandıklarını aktararak, “Bir orta yol var. Bunu yapmanın zor olduğunu biliyorum ancak çalışma saatleri, şehir planlamaları gibi kadının hem ailesini koruyup hem de sosyal yaşamda faal olmasını zorlaştıran her türlü engeli değiştirmek için çareler bulmak zorundayız” değerlendirmesini yaptı. Bayraktar, “Bu yüzden biz ‘kadınlar ve demokrasi’ diyoruz. ‘Karar mekanizmalarında yeterince kadın yoksa, siz demokrasiye sahip olamayacaksınız’ diyoruz” vurgusunu yaptı.

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