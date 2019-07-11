Gündem Kadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi
İSTANBUL

Kadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi

Beyoğlu’nda 'kısa mesafeyi' duyunca yolcu araçtan indirmeye çalışan taksici, meslekten ihraç edilirken, aracın ise belirli bir süre trafikten men edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Taksiciye idare para cezası kesildi.
Taksiciye idare para cezası kesildi.

Beyoğlu Şişhane’den bir kadın yolcu Kurtuluş’a gitmek için taksiye binmişti. Kısa mesafe ilerleyen taksici Tarlabaşı’nda aracını durdurarak, yolcuya değişim saatinin geldiğini söyleyip araçtan inmesini istemişti.

Bu durum üzerine yolcu taksiciye tepki göstererek bulundukları noktaya polis çağırdı. Polisin uyarısı üzerine taksici kadını gideceği noktaya götürürken, kadın yolcu ise yaşadığı o anları cep telefonuna kaydetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından taksiciye idare para cezası kesildi.

  • Kadın yolcunun şikayetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi sürücüsünü meslekten ihraç etti. Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından olayın yaşandığı aracın belli bir süre trafikten men edildiği öğrenildi.

Taksici kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu indirmek istedi
OYNAT 01:28
Taksici kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu indirmek istedi
Beyoğlu'nda bindiği taksiden 'kısa mesafe' nedeniyle indirilmek istenen kadın yolcu yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi. Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi. Tepki gösteren kişinin 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyleyen taksici, kadın yolcunun inmesi için diretti. O anlar anbean kaydedildi.


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