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ANKARA

Kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği protokolü imzalandı: Mağdur kadının soyadına kodlama

Bundan böyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki kadınlara verilen randevularda isimlerinin yanı sıra soyadlarından ilk iki harfin yer aldığı bir süreç izlenecek. İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları, kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre, kadın istihdamı öncelenecek ve bilinçlendirici eğitim programları düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği protokolü imzalandı: Mağdur kadının soyadına kodlama
çişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları, kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği protokolü imzaladı.

Kadına şiddetle mücadelede iş birliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki 75’inci Yıl Huzurevi’nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

MAĞDURLARIN MAHREMİYETİ KORUNACAK

3 bakan ile Erbaş, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaptı. Bakan Yanık, “6284 sayılı Kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının etkin uygulanması için gerekli önlemleri alacağız” dedi. Bakan Soylu ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde mağdurların mahremiyetinin korunmaya başlandığını duyurdu:

  • “Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayıp, ilgili kurumlar arasında gerekli entegrasyonun hemen sağlanması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde bu sabah itibarıyla ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soyadlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu.”

Milli Eğitim Bakanı Özer, kadınların istihdamda daha güçlü olması için katkıda bulunduklarını anlatırken, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da şiddetin önlenmesi için toplumu bilinçlendirecek hutbeler okunup vaazlar verildiğini, eğitim programları düzenlendiğini belirtti.

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