Kadını korursak toplumun geleceğini koruruz

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca şiddetle mücadele kapsamında paydaş kurumlar arasında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir Adliyesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Ayhan Gökalp, Yunus Abdullah Tokgöz ve Savaş Kılıç, Eskişehir 1. Aile Mahkemesi Hakimi Kutsi Gürler, Aile İçi ve Kadına Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları Köksal Sekmen, Özkan Levent Taşkoparan, Ersin Tosun, Selcan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, İl Müftülüğü, Şehir Hastanesi Yunusemre Devlet Hastanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü temsilcileri katıldı.





Toplantıda paydaş kurumlara Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla yayımlanan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi hakkındaki 154/2 numaralı genelge hakkında bilgilendirme yapıldı. Genelge kapsamında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik yayımlanan yeni adımlar anlatılırken kurum temsilcileriyle istişarelerde bulunuldu.









"MÜCADELEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Konu ile ilgili konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığınca yayımlanan genelgenin şiddete karşı yürüttükleri mücadelede bir yol haritası çizdiğini belirterek kurum temsilcilerine hitaben, “Genelge ile ilgili kendi içimizde de çalışmalar yaptık. Genelgedeki aşamaları tüm paydaş kurumlar olarak ele alarak sizlerin de katkılarıyla mücadelemizi daha ileriye taşıyacağız” dedi.





Kadın korunduğu takdirde aile ve çocuğun da korunduğunun altını çizen Başsavcı Yeldan, “Çocuklarımızı koruduğumuz zaman da toplumumuzun geleceğini korumuş oluyoruz. Şiddetle mücadele kapsamında çalışan arkadaşlarımız ile birlikte en küçük olaylarda dahi bu anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.





Toplantı kurum temsilcilerinin yayımlanan genelge hakkında birbirleri arasında istişareleri ile son buldu.



