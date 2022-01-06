Kadınlar el emeği sabunlarla lösemili çocuklara destek oluyor

Küçükçekmece Belediyesi her yaştan kadına çeşitli kurslar vermeye devam ediyor. Kasım ayında başlayan ‘sabun yapma’ kursu da bunlardan biri. Kadın Eşitlik Merkezinde gerçekleştirilen kursta sabunları rendeleyerek istedikleri şekilleri veren kadınlar, daha sonra bunları gıda boyasıyla boyuyor. Kursta öğrendikleri bilgilerle ortaya çeşitli meyve ve kardan adam gibi hediyelik sabunlar çıkaran kadınlar, ürettiklerini satarak hem para kazanıyor hem de çeşitli yardım kuruluşlarına katkıda bulunuyor.

Her yaştan ve kesimden kadının bu kursa katıldığını belirten Kadın Eşitlik Merkezi Koordinatörü Gonca Aslan, “Burada öğrendikleri bilgilerle sabun yapan kadınlar, yeni yıla özel birçok satış gerçekleştirdi. Yeni siparişler aldı. Kadınların ekonomik özgürlüğünü eline almasını görmek bizim için gurur verici” açıklamasını yaptı.

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“SABUN YAPMAKLA YARDIMLAŞMAYI BİRLEŞTİRDİK”

Kursa bir şeyler öğrenmek ve terapi amaçlı katıldığını ifade eden 38 yaşındaki ev hanımı Yasemin Türkeli, sattığı ürünlerle lösemili çocuklara yardımda bulunduğunu söyledi. Sabun yapmakla bu tür yardımlarda bulunmayı birleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Türkeli, “Normalde de yardım kuruluşları için çalışmalar yapıyordum. Burada yaptığım sabunları da arkadaşlarımla lösemili çocuklar için gerçekleştirilen festivalde sattım. Yeni yıl olduğu için de bolca ürün sattık. Geliri ise lösemili çocuklarımıza verdik” diye konuştu.

“DOĞU’DAKİ ÇOCUKLARA BOT VE MONT GÖNDERİYORUZ”

Sabunlarını sosyal medya üzerinden de satışa sunduğunu belirten Türkeli, “İnsanlar tarafından geri dönüş; ‘Yaseminciğim, geliri yardım için mi kullanacaksın, ona göre sipariş verelim’ oldu. Şükürler olsun maddi durumum iyi. Bu yüzden de gelirin bir kısmını bağışta bulunuyorum” dedi. Geliri Doğu’da mont ve botu olmayan çocuklara da bağışladıklarını da ifade eden Türkeli, bu yüzden kursun çok faydalı olduğunu söyledi.

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KURSTAN ÖĞRENDİKLERİYLE ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEK

Çocuk gelişimi bölümünde öğrenci olan 18 yaşındaki Şevval Culfa ise kursa annesinin tavsiyesiyle başladığını söyledi. Hobi olsun diye kursa başladığını ifade eden Culfa, “Burada öğrendiklerimle ilerde öğrencilerime katkıda bulunmayı amaçlıyorum” şeklinde konuştu.

ÜZÜLÜP SİNİRLENDİĞİNDE SABUN YAPIYOR

Üzgün olduğunda ya da sinirlendiğinde hemen sabunlarına koştuğunu belirten Culfa, “Önceden ne yapacağımı bilemiyordum. Ama artık sabunlarım var. Onlarla stresimi atıyorum. Ayrıca ortaya bir şeyler çıkarttığımı görünce de aşırı mutlu oluyorum. Kazandığım parayla yemek ve yol paramı da çıkarmış oluyorum” dedi

“HEDEFİM BU İŞİ İLERLETMEK”

Emekli, ev hanımı olan 52 yaşındaki Gülümser Çalışkan da böyle bir kursu kendilerine sundukları için Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkürlerini iletti. Yeni yılda yaptığı kardan adamları sosyal medyada sattığını belirten Çalışkan, ilerde bu işi ilerletip daha büyük paralar kazanmayı hedeflediğini söyledi. Satış yapmak için Hünerli Eller Çarşısına da başvuracağını belirten Çalışkan, “Bu kurs hem ayaklarımızın üstünde durmamızı sağlıyor hem de psikolojik olarak iyi geliyor” şeklinde konuştu.

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