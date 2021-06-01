Gündem Kadınlara Yıldırım destek
YEREL GÜNDEM

Kadınlara 'Yıldırım' destek

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında fark yaratan projelere imza atıyor. Kadınların, sosyal ve ekonomik yaşamın içindeki rolünü güçlendirmek için mesleki eğitim ve istihdam kurslarını hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yüzlerce kadının iş sahibi olmasına öncülük etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kadınlara Yıldırım destek
Bursalı kadınlar el işleriyle ev ekonomisine destek oluyor

Yıldırım Belediyesi Musababa Kadın, Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde, İŞKUR destekli açılan Ev Mefruşatı Kursu öğrencilerinden Ümmühan Tarı, dikiş nakış hocasının da desteğiyle açtığı sosyal medya hesabından, el emeği ürünlerini satıyor. Yıldırım Belediyesi’nin öncülüğüyle, devlet destekli vergi muafiyetinden de faydalanan Ümmühan Tarı, “Yıldırım Belediyesi’nin kadınlara sunmuş olduğu mesleki eğitim kurslarına katıldım. Kendimi geliştirdikten sonra instagram hesabı açıp yaptığım el emeği ürünleri satmaya başladım. Kursiyer olarak girdiğim kapından, kendi işimin patronu olarak çıktım. Yolun çok başında olduğumu biliyor, kendimi daima bir adım öteye taşımaya çalışıyorum. Bizleri iş hayatına kazandıran Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “KADINLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yıldırımlı kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını arttırmak için kadın eğitim programlarının önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak insana hizmet eden projeleri hayata geçiriyoruz. İş odaklı mesleki eğitim kurslarımız ile Yıldırımlı kadınları meslek sahibi yapıp, iş hayatına hazırlıyoruz. Mesleki eğitim kurslarımızı tamamlayan Yıldırımlı kadınların başarı hikâyelerine hepimiz şahidiz. Bizler bu süre zarfında onların yanında yer alarak hangi aşamaya geldiklerini yakından gözlemledik. Bundan sonra da kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Uzmanlar uyardı

Uzmanlar uyardı

'Dev çekirgeleri öldürmeyin çiftçiye yarar sağlıyor.'
Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Emre Belözoğlu
dönemi sona erdi

​Fenerbahçe'de takımın başına yabancı teknik adam gelecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Azerbaycan ordusunun Ermenistanın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor

​Bakan Koca: 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı programı başladı

​Başsavcılık iddialar sonrası harekete geçti

​Hasılatını yüzde 141 artırdı

MSB açıkladı: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.