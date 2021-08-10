Kadınların emeği bereket oluyor

Kocaeli’de tarımın ve hayvancılığın daha fazla gelişmesinin yanı sıra kadının bu alandaki üretime olan katkısının büyüklüğünü artırmak isteyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu kapsamda yeni adımlar atmaya da devam ediyor. Büyükakın, “Özellikle köylerimizde yaşayan tarım ve hayvancılık alanında üretim gerçekleştiren, tarıma dayalı bir ekonomi modelini benimseyen kadınlarımızın yanındayız. Bugüne kadar 160 kadın vatandaşımız verdiğimiz tarım teşviklerinden yararlandı. Bunların yedi tanesi TABİP projesinde yer alıyor. Biz bu sayıyı az buluyor, daha fazla kadınımızın verdiğimiz tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanmasını ve üretim gerçekleştirmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

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KADINLAR ÜRETİMDE SÖZ SAHİBİ