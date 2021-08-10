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KOCAELİ

Kadınların emeği bereket oluyor

Kocaeli’de tarımın ve hayvancılığın daha fazla gelişmesinin yanı sıra kadının bu alandaki üretime olan katkısının büyüklüğünü artırmak isteyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu kapsamda yeni adımlar atmaya da devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadınların emeği bereket oluyor
Tahir Büyükakın

Kocaeli’de tarımın ve hayvancılığın daha fazla gelişmesinin yanı sıra kadının bu alandaki üretime olan katkısının büyüklüğünü artırmak isteyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu kapsamda yeni adımlar atmaya da devam ediyor. Büyükakın, “Özellikle köylerimizde yaşayan tarım ve hayvancılık alanında üretim gerçekleştiren, tarıma dayalı bir ekonomi modelini benimseyen kadınlarımızın yanındayız. Bugüne kadar 160 kadın vatandaşımız verdiğimiz tarım teşviklerinden yararlandı. Bunların yedi tanesi TABİP projesinde yer alıyor. Biz bu sayıyı az buluyor, daha fazla kadınımızın verdiğimiz tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanmasını ve üretim gerçekleştirmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

KADINLAR ÜRETİMDE SÖZ SAHİBİ

  • Büyükakın, Kocaeli’deki köy ziyaretlerinde kadınlarla olan sohbetlerinde özellikle üretimde de söz sahibi olmalarının öneminde dikkat çekiyor. Büyükakın, “Kadınımızın varlığı, gücü ve emeği gerek ülkemizin gerekse şehrimizin teminatıdır” diye konuştu.
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