Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem En güzel Kadir gecesi mesajları
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

Kadir Gecesi mesajları: Resimli, resimsiz, görsel, kısa, güzel Kadir Gecesi mesajları

En güzel Kadir gecesi mesajları

En güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için hazırladık. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bugün gece idrak edilecek. Haberimizde en güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını bulabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, idrak edilecek.
İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, idrak edilecek.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma gününü 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan gece (bugün) idrak edilecek. Biz de sizler için sevdiklerinize mesajla gönderebileceğiniz en güzel Kadir gecesi mesajlarını derledik.

Kadir gecesi mesajları

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi 1-5)

Kadir gecesi mesajları

Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir gecesi mesajları.

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir gecesi mesajları

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.

REKLAM

Kadir gecesi mesajları

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir gecesi mesajları

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi dualarınızı kabul etsin.

Kadir gecesi mesajları

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun!

En güzel Kadir gecesi mesajları burada
FOTOĞRAF 10
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
En güzel Kadir gecesi mesajları burada
En güzel Kadir Gecesi mesajları burada. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi yarın gece idrak edilecek. Haberimizde en güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını bulabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları haberimizde.


Kadir Gecesinde nasıl dua edelim?

  • Hz. Aişe (r.anha) Rasûlüllah (s.a.s)'e demiştir ki:
  • "Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
  • "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu." (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler
GÜNDEM
Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Minibüs faaliyetlerini durdurdu

Minibüs faaliyetlerini durdurdu

İstanbul'da sarı ve turkuaz taksi ile hizmet sunacak.
KPSS ve mezuniyet müjdesi

KPSS ve mezuniyet müjdesi

Binlerce polis alımı için yeni takvim belli oldu.
Sağanakgeçişlerine dikkat

Sağanak
geçişlerine dikkat

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
'Dersim' soruşturması

'Dersim' soruşturması

​İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.
Tarifsiz duygular

Tarifsiz duygular

Göztepe'nin Süper Lig'e tutunduğu penaltı anı.
Cezasız<br>geçebilecekler

Cezasız
geçebilecekler

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi teklifi kabul etti.
Böyle anne<br>olmaz olsun

Böyle anne
olmaz olsun

Şırıngayla çamaşır suyu verip ölmesini beklemiş.

Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım, vaatlerini 3 ana başlıkta paylaştı.

ABD'nin<br>Türkiye açıklaması

ABD'nin
Türkiye açıklaması

​​Riski azaltmak için çabamız sürüyor.
Yoğunluk<br>şimdiden başladı

Yoğunluk
şimdiden başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ seferlerini artırdı.
Velayeti vermiyor

Velayeti vermiyor

​Almanya, Türk ailesinin elinden bebeklerini aldı.
Çok hızlı<br>şekilde alınacak

Çok hızlı
şekilde alınacak

​Adalet Bakanı, yargı reformunun detaylarını anlattı.
Erteleme haberleri<br>gerçek değil

Erteleme haberleri
gerçek değil

​Bakanlık, S-400'le ilgili söylentileri yalanladı.
İsrail durmuyor

İsrail durmuyor

​Bir Filistinli daha Aksa yolunda şehit oldu.
CHP kazanırsa <br>rövanşizm <br>egemen olacak

CHP kazanırsa
rövanşizm
egemen olacak

Bakan Soylu, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.