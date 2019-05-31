Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma gününü 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan gece (bugün) idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

Kadir Gecesinde nasıl dua edelim?

Hz. Aişe (r.anha) Rasûlüllah (s.a.s)'e demiştir ki:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu." (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1).

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Kadir Gecesi'nde neler yapılabiliriz?

Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirebiliriz.

GÜNDEM En güzel Kadir Gecesi mesajları

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