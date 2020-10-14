Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kadir Şekere 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
KONYA

Kadir Şeker'in aldığı ceza belli oldu - Son dakika

Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Kadir Şeker
Kadir Şeker

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeker, maktul Özgür Duran'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Maktulün babası Cengiz Duran'ın avukatı Duygu Delibaş, esasa ilişkin savunmasında, "Mütalaaya katılıyoruz ancak indirim oranının, eğer uygulanacaksa alt sınırdan verilmesini talep ediyoruz. Karşı tarafın, olayın bir kaza olduğuna ilişkin savunmaları tutarsızdır" dedi.

Duran ailesinin avukatlarından Furkan Akbulut ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Duran, Şeker'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Bundan 8 ay önce, biri gencecik toprağa gitti, biri gencecik cezaevine gitti diye üzülüyordum. Kadir Şeker'in ailesi bana bir başsağlığı bile dilemedi. Kaza olduğunu savunuyor ama oğlum yere düştüğünde yardım etseydi bir anne olarak bu kadar öfkeli olmazdım." diye konuştu.

Kadir Şeker davasındaki maktulün annesi: Suriyeli şahit dinlensin
GÜNDEM
Kadir Şeker davasındaki maktulün annesi: Suriyeli şahit dinlensin

Sanık Kadir Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir, toplumsal, sosyolojik bir vakadır. Asla adam öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Olay anında maruz kaldıkları, tekme, yumruk, boğazının sıkılması neticesi, o anın heyecanı, korku ve paniğiyle hareket etmiştir" dedi.

  • Sanık Kadir Şeker ise savunmasında, yardıma ihtiyacı olan bir kadına yardım etmek için olay yerine gittiğini dile getirerek, "Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Kadın iyi olduğunu söyledikten sonra oradan ayrılıyordum ki arkamdan saldırdı, yere düştük. Olay yerinden ayrılırken yaralandığının farkında değildim. Hayatını kaybetmesine çok üzüldüm" ifadesini kullandı.

Son sözü sorulan Kadir Şeker, "çok üzgünüm" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürdü.

Kadir Şeker'in cinayetten önce bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Kadir Şeker'in cinayetten önce bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Abone Ol Google News
İsmail Demir müjdeli haberi verdi

İsmail Demir müjdeli haberi verdi

​İlk prototip ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı.
Antikor testlerinde Çin malı yanıltıyor

Antikor testlerinde Çin malı yanıltıyor

Grip ve zatürre vakalarını da koronavirüs olarak tanımlıyor.
İBB, deprem toplanma alanları ve parkları satışa çıkardı: Hani her şey çok güzel olacaktı

​Anayasa Mahkemesi'nden son dakika 'Işıklar yanıyor' paylaşımı.

Türkiye'ye<br>geri dönüyor

Türkiye'ye
geri dönüyor

Ofis açıp vergi ödemeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı. Bir üyeye böyle bir şey düşmezdi. Bir üyenin adeta siyasete soyunması" dedi. Erdoğan, 'erken seçim' konusunda da, "Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023" açıklamasında bulundu.
İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar
Gündem

İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar

Osmanlı'nın son döneminde imam ve hatip yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip okullarının 108. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen programla kutlandı. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, "Türkiye’nin din adamına ihtiyaç duyacağı bir dönemde Celaleddin Ökten hocamız önderliğinde kurulan imam hatipler, 2020 yılına gelindiğinde büyük gelişmeler kat etmiş durumda. İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı olarak eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir" dedi.
Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk
Gündem

Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor.

Son olarak Samsun'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 32 yaşındaki hasta bakıcı Murat Altun, 7 dakika boyunca darbedildiğini anlatarak, “Sağlık personeli olarak artık insanların stres topu olmaktan yorulduk” diyerek yaşananlara isyan etti. Öte yandan Altun'u darbeden iki hasta yakını, gözaltına alınıp, ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.