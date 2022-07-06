Gündem Kadir Şekerin avukatlarından mahkeme kararına itiraz
KONYA

Kadir Şeker'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılınca, avukatları karara itiraz etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kadir Şekerin avukatlarından mahkeme kararına itiraz
Kadir Şeker

Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Şeker için Yargıtaya itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi.

Ayrıntılı istinaf dilekçesini de gerekçeli kararın tebliğinden sonra sunacaklarını ifade eden Aladağ, Şeker'in tutukluluk haline de itiraz ettiklerini bildirdi.

Kadir Şeker'in tutukluluğu, bir üst mahkeme olan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince incelenecek.

Kadir Şeker davasında yeni karar: Cezası düştü tutukluluğu sürecek
GÜNDEM
Kadir Şeker davasında yeni karar: Cezası düştü tutukluluğu sürecek

- Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince dün 5 Temmuz yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden 12,5 yıl hapis cezasına itiraz
GÜNDEM
Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden 12,5 yıl hapis cezasına itiraz
Sağ dönene af ve para ödülü

Sağ dönene af ve para ödülü

​Putin mahkumları cepheye gönderiyor.
Yola çıkacaklaraüç kritik uyarı

Yola çıkacaklara
üç kritik uyarı

​Öğle saatlerini tercih edin, üç saatte bir dinlenin.
TOKİden 24 ilde ucuz konut satışı: 420 bin TLden başlıyor

Karadeniz gazının evlere giriş tarihi belli oldu: Dev gemi demir attı.

İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili karar

İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu
Gündem

Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu

İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da pek çok bölgede 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye kadar yükseldi. İstanbullular zam kararına tepki gösterirken İBB Başkanı İmamoğlu'nun üç yıl önce ücretsiz otopark vaadi gündeme geldi. İmamoğlu, üç yıl önce yaptığı bir konuşmada, 'Park et devam et' sloganıyla, "Bu şehirde hiç kimse kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak." demişti. İstanbullulara su faturasına indirim ve ucuz ulaşıma kadar pek çok söz veren İmamoğlu, ücretsiz İSPARK sözünü de tutmadı.
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda nerede olacak?
Gündem

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda nerede olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, liderlerin bayram programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı İstanbul'da ailesiyle geçireceği öğrenilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bayramı Ankara'da geçirecek liderler arasında yer alıyor.
Samsunspor'da Gökhan Gönül sesleri
Spor

Samsunspor'da Gökhan Gönül sesleri

1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Rizespor'un tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.