Gündem Kadir Şekerin kurtardığı kadından şok sözlerÖzgür ile tartışıyorduk beni dövmüyordu, Kadir elindeki bıçakla yanımıza geldi
KONYA

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından şok sözler:Özgür ile tartışıyorduk beni dövmüyordu, Kadir elindeki bıçakla yanımıza geldi

Konya'da Özgür Duran’ı, sevgilisi Ayşe D’yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz edildi. Şeker'in avukatı tarafından üst mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde, tahliye kararı alınması istendi. Ölen Özgür Duran'un sevgilisi Ayşe D. ise, ''Olay günü Özgür alkollüydü. Tartışıyorduk, beni dövmüyordu. Oturduğumuz kameriyeye eliyle vuruyordu. İsmini sonradan öğrendiğimiz Kadir elindeki bıçakla yanımıza geldi. Beni dövdüğünü düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Kadir Şeker’in tutuksuz yargılanması için başlatılan imza kampanyası 65 bine ulaştı.
Kadir Şeker’in tutuksuz yargılanması için başlatılan imza kampanyası 65 bine ulaştı.

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı.


Avukatı tahliyesini istedi

Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi.

Gerçek otopsi raporunda ortaya çıkacak

Soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in olayda kullandığı bıçak, 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında inceleme altına alınırken, Duran'ın otopsisinde bıçağın nasıl saplandığının belirlenmesi bekleniyor.

DHA

"Kadir benim darp edildiğimi düşünmüş"

Olayın ardından Antalya'ya giden Ayşe D, adli işlemler için Duran'ın ailesiyle birlikte Konya'ya geri döndü. Özgür Duran'ı sevdiğini belirten Ayşe D, ''Ben Özgür'le severek birlikte oldum. Onun için üç çocuğumu bıraktım. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Sonra ben parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür’e ‘Aramızdaki sorunu konuşup, halledelim’ dedim, yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu" dedi.

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"Elindeki bıçakla yanımıza geldi"

  • Bir süre sonra Kadir'in yanlarına geldiğini belirten Ayşe D, "Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?’ dedi. Özgür de 'Biz birlikteyiz' diye yanıt verdi. ‘Nikahlı karın mı?’ diye sordu. Ben de ‘Evet ablacım, o benim eşim sen git’ dedim. Kadir'in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı'' ifadelerini kullandı.

"Güzel bir birlikteliğimiz vardı"

Arbede sırasında Özgür Duran'ın yere düştüğünü belirten Ayşe D, şunları kaydetti:

  • "Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Özgür'den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ün kendisini darp ettiğini söylüyor ama Özgür de de darp izleri var. Görünen o ki o da Özgür'e vurmuş. Özgür'ün yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var? Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 suç kaydı olması, bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp, onu bu durumdan kurtardım. Bana bu konuda her zaman minnettardı. Güzel bir birlikteliğimiz vardı."

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