Gündem Kadir Şekerin tahliyesine bir itiraz daha yapıldı
KONYA

Kadir Şeker'in tahliyesine bir itiraz daha yapıldı

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in tahliyesine bir itiraz daha yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Kadir Şekerin tahliyesine bir itiraz daha yapıldı
Kadir Şeker geçtiğimiz günlerde tahliye olmuştu.

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in tahliyesine bir itiraz daha yapıldı.

Müşteki avukatlarından Metehan Uluman da 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu dilekçesinde tahliye kararına itirazda bulundu.

Uluman, tahliye kararına yaptığı itirazda Şeker'in yeniden tutuklanmasını talep etti.

Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi
GÜNDEM
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi

Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumundan çıkmıştı.

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulunmuştu.

Kadir Şeker 884 gün sonra tahliye oldu
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Konya'da, 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), 05 Temmuz Salı günü yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu.
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İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
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AİLESİYLE KUCAKLAŞTI<br><br>2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu gözönüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu.
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Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı.
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Kadir Şeker 884 gün sonra tahliye oldu
Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker davasında yeni bir gelişme yaşandı. Öldürülen Özgür Duran'ın ailesi Kadir Şeker'in HTS kayıtlarının incelenmesini talep ederken, Kadir Şeker'in avukatının itirazı üzerine mahkeme tahliye kararı verdi. Böylece Kadir Şeker hakkında 884 gün sonra tahliye kararı çıkmış oldu. Kadir Şeker böyle tahliye oldu...


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