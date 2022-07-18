Kadir Şeker'in tahliyesine bir itiraz daha yapıldı

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Meteoroloji günlük hava tahmini raporuna göre; bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları, İstanbul’un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane’nin kuzey çevrelerinde ise yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde 60 kilometreyi bulan rüzgarlar, hissedilen hava sıcaklıklarını düşürüyor. Ancak tahminlere göre, gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak. Marmara'da sıcaklıkların 35, Ege'de ise bazı illerde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 18 Temmuz Pazartesi hava nasıl olacak?