Gündem Kadir Topbaş için cenaze töreni düzenleniyor
POLİTİKA

Kadir Topbaş için cenaze töreni düzenleniyor

Tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze töreni Fatih Camii'nde düzenleniyor.
Cenaze töreni Fatih Camii'nde düzenleniyor.

Kasım ayından bu yana koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün hayatını kaybetmişti.

Topbaş için öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol arkadaşlığımız Çarşamba'da imam hatipte başladı. Benim 4-5 sınıf üstümdeydi. Yol arkadaşlığımız davamızda sürdü" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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