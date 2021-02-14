Kadir Topbaş için cenaze töreni düzenleniyor Tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Haber Merkezi 14 Şubat 2021, 13:10 Son Güncelleme: 14 Şubat 2021, 14:13 Yeni Şafak