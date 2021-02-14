Kadir Topbaş için cenaze töreni düzenleniyor

Kasım ayından bu yana koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün hayatını kaybetmişti.
Topbaş için öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol arkadaşlığımız Çarşamba'da imam hatipte başladı. Benim 4-5 sınıf üstümdeydi. Yol arkadaşlığımız davamızda sürdü" dedi.
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