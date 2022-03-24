Kadriye'yi felç bırakan altı kurşunla yaralamaya 22 yıl hapis

Himmet Aydemir, geçen 27 Temmuz'da Ankara'nın Kahramankazan Satıkadın Mahallesi'nde kendisine ait unlu mamuller dükkanında tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e, 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş açtı.

Vücuduna 6 kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurşunlardan 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı.

Kısmi felç geçirdi

Yoğun bakımda 15, serviste 15 gün olmak üzere toplam 1 ay süren tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, omuriliğini parçalayan kurşun nedeniyle kısmi felç oldu. Olaydan sonra kaçan Himmet Aydemir, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, mahkemece tutuklandı.

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İndirimsiz 22 yıl hapis cezası

Olaydan sonra tutuklanan Himmet Aydemir'in, 22 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı.

Karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılan Himmet Aydemir, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl ve 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemedeki savunmasında eşinin kendisini aldattığını ve bunun öfkesiyle eylemi gerçekleştirdiğini ileri süren sanığa verilen cezada haksız tahrik, iyi hal ve takdir indirimi uygulanmadı.

"Yatak sanki benim mezarım"

5 yıl şiddet gördüğünü belirten Kadriye Aydemir, "Benim gibi olan kadınlar susmasın. Doktorlar, ‘Biz seni ölür, diye bekliyorduk sen nasıl yaşadın’ diyorlar. Allah rızası için onu oradan çıkarmayın. Ben 8 aydır haber izleyemiyorum, kadına şiddet haberleri görünce canım yanıyor.

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Buradan yalvarıyorum, bizim canımız bu kadar ucuz değil biz canımızı sokaktan bulmadık, ben bunu hak etmedim ki ayaklarımın olmamasını ben istemedim. Camdan bakmak istiyorum, kafamı bile uzatamıyorum.

Bu yatak sanki benim mezarım, sadece ağzım var konuşabiliyorum. Emine Bulut öldürüldü, televizyon izlerken ağladım, 'Yazık pislik adam, kadını öldürmüş dedim'. Bana dedi ki 'Kadın hak etti ki adam bunu yaptı.'

Ben de böyle bir sonumun olacağını biliyordum; ama böyle düşünmemiştim. İndirim asla vermeyin. Çıkarsa yine aynısını yapar, yalvarıyorum hiçbiri çıkmasın, hiçbir kadın ölmeyi de yatalak kalmayı da hak etmiyor." dedi.