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ANKARA

Kadriye'yi felç bırakan altı kurşunla yaralamaya 22 yıl hapis

Ankara’da, 5 yıllık eşi 2 çocuğun annesi Kadriye Aydemir'i (22) tabanca ile 6 el ateş ederek ağır yaralayan ve felç kalmasına neden olan Himmet Aydemir (25), tutuklu yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, kendisini aldattığı için tahrik altında eylemi gerçekleştirdiği yönündeki savunmasına rağmen cezada haksız tahrik, iyi hal ve takdir indirimi uygulanmadı. Yatağa bağımlı yaşayan Kadriye, "Bu yatak sanki benim mezarım, sadece ağzım var, konuşabiliyorum." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Kadriyeyi felç bırakan altı kurşunla yaralamaya 22 yıl hapis
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Himmet Aydemir, geçen 27 Temmuz'da Ankara'nın Kahramankazan Satıkadın Mahallesi'nde kendisine ait unlu mamuller dükkanında tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e, 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş açtı.

Vücuduna 6 kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurşunlardan 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı.

Kısmi felç geçirdi

Yoğun bakımda 15, serviste 15 gün olmak üzere toplam 1 ay süren tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, omuriliğini parçalayan kurşun nedeniyle kısmi felç oldu. Olaydan sonra kaçan Himmet Aydemir, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, mahkemece tutuklandı.

İndirimsiz 22 yıl hapis cezası

Olaydan sonra tutuklanan Himmet Aydemir'in, 22 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı.

Karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılan Himmet Aydemir, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl ve 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemedeki savunmasında eşinin kendisini aldattığını ve bunun öfkesiyle eylemi gerçekleştirdiğini ileri süren sanığa verilen cezada haksız tahrik, iyi hal ve takdir indirimi uygulanmadı.

"Yatak sanki benim mezarım"

5 yıl şiddet gördüğünü belirten Kadriye Aydemir, "Benim gibi olan kadınlar susmasın. Doktorlar, ‘Biz seni ölür, diye bekliyorduk sen nasıl yaşadın’ diyorlar. Allah rızası için onu oradan çıkarmayın. Ben 8 aydır haber izleyemiyorum, kadına şiddet haberleri görünce canım yanıyor.

Buradan yalvarıyorum, bizim canımız bu kadar ucuz değil biz canımızı sokaktan bulmadık, ben bunu hak etmedim ki ayaklarımın olmamasını ben istemedim. Camdan bakmak istiyorum, kafamı bile uzatamıyorum.

Bu yatak sanki benim mezarım, sadece ağzım var konuşabiliyorum. Emine Bulut öldürüldü, televizyon izlerken ağladım, 'Yazık pislik adam, kadını öldürmüş dedim'. Bana dedi ki 'Kadın hak etti ki adam bunu yaptı.'

  • Ben de böyle bir sonumun olacağını biliyordum; ama böyle düşünmemiştim. İndirim asla vermeyin. Çıkarsa yine aynısını yapar, yalvarıyorum hiçbiri çıkmasın, hiçbir kadın ölmeyi de yatalak kalmayı da hak etmiyor." dedi.

Eşinin 6 kurşunla yaraladığı 22 yaşındaki Kadriye felç kaldı: Benim gençliğimi aldı
FOTOĞRAF 17
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Olay, 27 Temmuz'da, Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi'nde Aydemir çiftinin işlettiği unlu mamuller dükkanında meydana geldi. Himmet Aydemir, tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunlardan 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı.
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Yoğun bakımda 15, serviste 15 gün olmak üzere toplam 1 ay süren tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, sedyede taburcu edildi. Omuriliğini parçalayan kurşun nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Kadriye Aydemir'in ihtiyaçlarını annesi Suna Arslan karşılıyor. Kadriye Aydemir, haftanın 3 günü annesinin 4'üncü kattaki evinden sedye ile komşularının yardımıyla çıkarılıp, ambulansla kontrol ve fizik tedavi için hastaneye götürülüyor.
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'DÖVMEK İÇİN BENİ DAĞA GÖTÜRÜYORDU' <br><br> Kadriye Aydemir, olaydan 1 gün önce eşinin kayınvalidesini dövdüğünü ve geceyi nezarethanede geçirdiğini söyledi. Eşinin kendisini arayarak adliyeye çağırdığını, daha sonra serbest bırakılınca birlikte ayrıldıklarını belirten Kadriye Aydemir, \"Birlikte dolmuşa bindik. Yarı yolda indi, ben dükkana geldim sonra o geldi, uyuşturucu mu aldı ne. Yarım saat durdu, çıktı, gitti sonra yeniden geldi, silahı almış yanına. Gömlek giymiş, silahı saklamak için...
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'Gel seninle gideceğiz' dedi. Ben de 'gelmiyorum' dedim; çünkü silahı gördüm. Kaçsam yine peşimden gelecek. Ona 'Silahı niye aldın' dedim; 'İşim var, geri eve götüreceğim' dedi. 'Gel seninle bir yere gidip konuşalım' dedi. Hep konuşmak ve dövmek için beni zaten dağa götürüyordu. Ben de dağa götürecek, diye korktum. 'Yok, ne konuşacaksak burada konuşalım' dedim. Aradan 3 dakika geçmedi, bir anda bağırış sesleri geldi. Çalışan elaman 'yapma' derken bir baktım, sırtımda silah sesini duydum. Yere yatınca karnıma doğru saymaya başladı kurşunları. O sırada çocuklarım yanımdaydı. Çocuklarımın gözü önünde yaptı\" dedi.
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'BENİM GENÇLİĞİMİ ALDI' <br><br> Kadriye Aydemir, vücuduna isabet eden 6 kurşundan 5'inin çıkarıldığını söyleyip, şöyle konuştu: \"Kurşunun biri hala vücudumda. Tehlikeli olduğu için almadılar. 15 gün yoğun bakımda, 15 gün serviste yattım. Belimden aşağısı tutmuyor, felçli kaldım. Kolum çalışmıyor. Ben hiçbir şey yapmadım ona. 5 senedir çekiyorum. Ne çektiğimi Allah biliyor, 2 çocuğum biliyor. Dayak attı sustum, insanların içinde bağırdı, rencide etti sustum. 5 sene ona hizmet ettim. Ne dediyse onu yaptım...
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2 çocuğumla onun ayağına pervane oldum. Ben bunu hak edecek, hiçbir şey yapmadım. 2 çocuğumun gözü önünde bana nasıl kıydın? 2 aydır çocuklarımı görmüyorum, beni görüp de o an tekrar akıllarına gelecek, diye. 22 yaşındayım, benim gençliğimi aldı. 3 yaşındaki çocuğum beni arıyor, 'Anne sen canını sıkma, tekerlekli sandalyeye bindirim gezdiririm' diyor. Doktorlar 'Yürüme imkanın' yok diyor. Kurşunun biri omuriliğe isabet edince parçalamış. 'Yürüme ihtimalin' yok deniliyor. 'Allah'tan bir mucize olursa yürürsün' diyorlar.\"
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Kadriye Aydemir, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.
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'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM' <br><br> Anne Suna Arslan ise kızının 5 senedir şiddet gördüğünü belirterek, \"En sonunda kızımı vurdu. Belden aşağısı ve kolu tutmuyor, felç kaldı. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Evim 4'üncü katta, kendisini aşağı indiremiyorum. Komşularımdan yardım istiyorum sürekli, aşağı indirmek için. Haftanın 3 günü tedaviye gidiyoruz, belediyenin aracı ile. Himmet Aydemir'in en ağır cezayı almasını istiyorum\" dedi.
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Olayın ardından gözaltına alınan Himmet Aydemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Himmet Aydemir hakkındaki soruşturma sürüyor.
Title
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı
Title
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı
Title
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı
Title
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı
Title
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı
Title
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı
Title
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı
Title
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı 22 yaşındaki Kadriye felç kaldı: Benim gençliğimi aldı
Ankara'da 1,5 ay önce eşi Himmet Aydemir'in (25) 2 çocuğunun gözü önünde 6 kurşunla yaraladığı Kadriye Aydemir (22), hastanede 1 ay süren tedaviyle hayata tutundu; ancak omuriliği parçalandığı için felç kaldı. Haftanın 3 günü sedye ile evden çıkarılıp, kontrol için hastaneye götürülen Aydemir, eşinin 5 yıldır kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Aydemir, "Benim gençliğimi aldı. Belden aşağım tutmuyor. Doktorlar 'Yürüme imkanın yok' diyor. Kurşunun biri omuriliğe isabet edince parçalamış. 'Allah'tan bir mucize olursa yürürsün' diyorlar" dedi.

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