Kafa değişmedi: Başörtüsünü çıkarırsan alırız​!

Bursa’da üniversite öğrencisi Şeyma Bakan (24), staj için başvurduğu otomotiv firmasında başörtülü olduğu gerekçesiyle işe alınmadı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Bakan, staj için Bursa’da faaliyet gösteren bir otomotiv firmasına başvurdu. Bakan, bir süre sonra firma yetkilileri tarafından görüşmeye çağırıldı. 23 Eylül tarihinde firmaya giden Şeyma Bakan, insan kaynakları yetkilisiyle görüştü. Bakan, görüşme yaptığı insan kaynakları yetkilisinin, kendisine, ‘Firmanın üretim bölümünde iş güvenliği açısından başörtülü kimseyi çalıştırmıyoruz. Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin’ yanıtını aldığını öne sürdü.

Şeyma Bakan

Şeyma Bakan, görüşmeyi sonlandırarak, firmadan çıktı. Bakan ve avukatı, bugün Bursa Adliyesi’ne gelerek, firmanın bağlı olduğu holdingin Yönetim Kurulu Başkanı H.M.O. ve firmanın insan kaynakları yetkilisi G.Y.M. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesinde yer alan ‘Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin işe alınmaması’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.