Kafalarına göre ekmek fiyatı belirlemişlerdi: İstanbul'da 822 fırına 'fahiş fiyat' cezası

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İstanbul'da ekmek için belirlenen tavan fiyattan daha yükseğe satış yaptıkları belirlenen fırınlara ilişkin Valilik çalışma başlattı.
İstanbul Valisi Davut Gül, ekmek fiyat tarifesine uymayan 822 fırın hakkında tutanak tutulduğunu ve cezalandırılmaları için belgelerin Ticaret Bakanlığına gönderildiğini duyurdu.
"Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz"
"Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz"
Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir.
Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz…"
Uyarısını yapmışı
Uyarısını yapmışı
İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve resmi kurumların il ve ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6.50 lira olduğunu vurgulayıp,
"Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum"
demişti.
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1 saat önce