Kafalarına göre ekmek fiyatı belirlemişlerdi: İstanbul'da 822 fırına 'fahiş fiyat' cezası

İstanbul Valisi Davut Gül, İl AFAD Merkezi'nde İlçe Belediye Başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ilçelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülürken Vali Gül megakentte değişkenlik gösteren ekmek fiyatlarına değindi. Kimsenin kafasına göre fiyat belirleyemeyeceğini ifade eden Vali Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum.” dedi.