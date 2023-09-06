Kafede otururken sele kapıldı: Başakşehir'de hayatını kaybeden kadının cenazesi morga kaldırıldı

Başakşehir'de sel sularına kapılan vatandaş hayatını kaybetti.
Beşinci Etap'taki Sular Vadisi'nde bir kafede oturan 57 yaşındaki Y.Y. yağmur başladığı sırada buradan çıktı.
Bir kilometre kadar sürüklendi
Yağış nedeniyle oluşan sele kapılan kadın, yaklaşık 1 kilometre sürüklenmesinin ardından çevredekilerce tarafından sudan çıkarıldı.
Cenazesi morga kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Y.Y'nin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.