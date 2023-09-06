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Kafede otururken sele kapıldı: Başakşehir'de hayatını kaybeden kadının cenazesi morga kaldırıldı

Başakşehir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yayındaki kadının cenazesi morga kaldırıldı. Talihsiz vatandaşın bir kafede otururken sele kapıldığı ve bir kilometre sürüklendiği belirlendi.

01:02 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Başakşehir'de sel sularına kapılan vatandaş hayatını kaybetti.

Başakşehir'de sel sularına kapılan vatandaş hayatını kaybetti.

Beşinci Etap'taki Sular Vadisi'nde bir kafede oturan 57 yaşındaki Y.Y. yağmur başladığı sırada buradan çıktı.

Bir kilometre kadar sürüklendi

Yağış nedeniyle oluşan sele kapılan kadın, yaklaşık 1 kilometre sürüklenmesinin ardından çevredekilerce tarafından sudan çıkarıldı.

Cenazesi morga kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Y.Y'nin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


İstanbul'u vuran sağanak yağış can aldı: Sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybetti
İstanbul'u vuran sağanak yağış can aldı: Sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Sağanak, akşam saatlerinde Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili oldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşandığı görüldü. Başta Başakşehir ve Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış ile ilgili paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı. Vali Gül ayrıca, su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan vatandaşların kamu tesislerinde misafir edileceğini açıkladı. İstanbul Valiliği de Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


#İstanbul
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