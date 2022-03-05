Kafkas Vakfı'ndan çağrı: Tüm insanlığı meydanlara işgali protesto etmeye davet ediyoruz

Kafkas Vakfı, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna halkının yanında olduklarını belirterek, tüm insanları kendi kentlerindeki meydanlarda ve Rus konsolosluklarının önünde protesto etmeye davet etti.

Kafkas Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haftalardır kamuoyunun gündemini meşgul eden Rusya-Ukrayna-NATO üçgenindeki gerginlik, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekun işgal kalkışması ile trajik bir noktaya evrildi.

Bugün Rusya'yı yöneten zihniyetin 90'larda Çeçenya'da iki kez ve yakın zamanlarda Suriye iç savaşında sahnelediği vahşeti hatırlayanlar için bugün takip ettiğimiz ekranlara yansıyan görüntüler ve haberler, ne yazık ki, yabancı değil. Bunlar, yüzyıllardır farklı kisveler altında devam eden hırslı ve yanlış yönetimlerin sebep olduğu kıyımların sadece son olmasını dilediğimiz halkalarıydı. Ancak öyle olmadığını utanç ve öfkeyle görüyoruz.

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'ABD VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER UKRAYNALILARI BOMBALARIN İNSAFINA TERK ETTİ'

Şahit olduğumuz vahşeti dayanılmaz ölçüde anlamsız kılan şey ise, işgale zemin hazırlayan gerilimi tırmandıran başta ABD ve uluslararası örgütlerin, sözde (ekonomik) yaptırımlar ve anlamsız kınama mesajlarıyla duruma tepki koyarken, Ukraynalıları bombaların insafına terk etmiş olmalarıdır.

'SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

İnsan olarak vahşeti kanıksamama izzetine sahip çıkmak zorundayız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini nefretle karşılıyoruz. İşgalin bir an önce son bulmasını, Rusya'nın ve diğer müsebbiplerin, sebep oldukları yıkımlar dolayısıyla uluslararası toplum önünde (şayet böyle bir şey varsa), adil bir şekilde hesap vermelerini diliyoruz.

'SESSİZ KALMAYIN' MESAJI

Dualarımız ve yüreklerimiz, anlamsız cinayetler tarihinde adları kardeşlerimiz arasına yazılan Ukrayna halkıyladır. Başta Kafkasyalılar olmak üzere tüm insanlığı dünyanın farklı yerlerindeki meydanlara ve Rus konsoloslukları önüne bu aşağılık işgali protesto etmeye davet ediyoruz.

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