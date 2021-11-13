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KARS

Kafkaslar buz tuttu: Termometreler sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğukların etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, bazı akarsular da kısmen dondu.

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Haber Merkezi AA
Kafkaslar buz tuttu: Termometreler sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi
Buz

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Erzincan ve Iğdır'da 14, Kars'ta 12, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

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çlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Araçların camlarının buz tuttuğu ilçede bazı akarsular da kısmen dondu. Soğuk havaya rağmen bazı çobanların hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ettiği ilçede, arazide yiyecek arayan bir tilkilerde görüldü.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Geceleri özellikle çok soğuk oluyor. Sabah uyandığımızda arabalarımızın camları buz tutmuş, yerler buz tutmuş, Sarıkamış’ın kışı ağır ağır gelmeye başladı." dedi.

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