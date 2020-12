Kafkasya’da bölgesel işbirliği mümkün mü?

DR. CAVİD VELİYEV

Güney Kafkasya her zaman savaş ve istikrarsızlıkla dünya gündeminde hatırlansa da aşlında işbirliği yapan devletler ve imkanlar olmuştur. Özellikle Azerbaycan ve Türkiye her zaman bölgede bütün devletlerin dahil olduğu işbirliği imkanlarını somut proje ve önerilerle desteklemiştir. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-Azerbaycan-İran, Türkiye-Azerbaycan-Rusya üçlü işbirliği, enerji ve taşımacılık projeleri bölgesel işbirliğinin somut olarak desteklenmesidir. Bu üçlü işbirliği platformlarında Ermenistan’ın ismi geçmese de her zaman işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme karşılığında Ermenistan’ı da bölgesel işbirliğine dahil etmeyi teklif etmiştir.

MASADA ÜÇ TEKLİF

Bu anlamda 44 günlük savaştan sonra bölgede yeni işbirliği imkanları ortaya çıkmış durumda. Bu işbirliği imkanı iki şekilde ortaya çıktı. Birincisi 44 günlük savaşı Azerbaycan’ın zaferi ve Ermenistan`ın kesin yenilgisi ile bitiren üçtaraflı bildirinin maddelerinde. Azerbaycan ve Rusya Federasyonu devlet başkanları ve Ermenistan başbakanının imzaladığı üçlü bildiriye göre, Ermenistan üzerinden Azerbaycan anakarası ile Nahçıvan’ı birleştiren koridor açılmalı. Bu koridordan aynı şekilde diğer bölge devletleri de faydalanabilir. Öte yandan, 10 Aralık tarihinde Bakü’de yapılan zefer gösterilerinden sonra Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları basına verdikleri açıklamada savaştan sonra bölgesel işbirliği imkanlarından bahsetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’la düşmanlığı bitirmek için yeni işbirliğine hazır olduklarını açıkca ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Güney Kafkasya devletleri ve Türkiye, İran ve Rusya’nın da dahil olduğu bölgesel işbirliği platformasının kurulması önerisini yaptı. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ı ve Rusya’yı da bu sürece dahil olmasını teklif ederek, gelecekte daha geniş bir bölgesel barış ve işbirliğinin ortaya çıkmasını önermiştir. Yapılan açıklamalardan ve üçlü bildiriden de Rusya’nın bölgesel işbirliği ile yakından ilgilendiğini görmekteyiz. Bunun yanısıra, Bakü’den dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada, Erivan’ın olumlu adımlar atması halinde Türkiye’nin Ermenistan’la sınırlarını açabileceğini hatırlattı. Aslında bu yeni bir teklif değildi ve Türkiye her zaman işgal ettiği topraklardan çekilmesi halinde Ermenistan’la sınırlarını açacağını ifade etmişti.

Son 30 yılda bölgedeki işbirliğinin önündeki en büyük engel Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi olmuştur. 30 yıl boyunca bölgede çeşitli işbirliği teklifleri yapılmıştır ki, bu da çoğunlukla Ermenistan’ın işgalinin bitirmeye yönelik olmuştur. 1995-96 yıllarında Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi karşılığında Bakü-Ceyhan petrol boru hattının Ermenistan’dan geçmesi teklifi yapılmıştır. Bu teklifi o dönem Ermenistan yönetimi kabul etmiş olsa da, muhalif gruplar kabul etmemiş ve cumhurbaşkanını devirmişlerdi. Bölgede işbirliği için ikinci öneri 2000 yılında dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından yapılmıştır. Kafkasya’da İşbirliği ve İstikrar Paktı’na Güney Kafkasya’nın üç devleti, Türkiye ve Batılı devletlerin katlması önerilmiştir. Rusya ve İran’ın dahil edilmediği bu paktın iki temel amac olmuştur. Ermenistan işgalını bitirmek ve bölge devletlerini Batı ile entegre etmek. Fakat kısa süre sonra Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı görev süresinin bitmesi teklifin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Türkiye’nin bölgesel işbirliği için ikinci bir önerisi 2008 yılında Gürcistan-Rusya savaşından sonra yaşanmıştır. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Kafkasya İstikrar Platformu önerisi sadece bölge devletlerini kaspamaktaydı. Bu teklifin de içeriğinde Ermenistan`ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi vardı.

ERİVAN AKIL TUTULMASI YAŞIYOR

Bugün artık 44 günlük savaş sonrasında bölgede yeni bir işbirliği platformu önerisi ortaya çıkmıştır. Azerbaycan 10 bin km2 toprağını işğaldan kurtarmış ve üçlü bildiri imzalanmıştır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan`la sorunların çözümünün askeri aşamadan politik aşamaya geçtiğini ilan etmiştir. İşbirliği sorunların diplomatik yolla çözümünü kolaylaştırmaktadır. Meselenin Ermenistan tarafına baktığımız zaman farklı görüşler olduğunu görmek mümkündür. Çok zayıf da olsa Türkiye ve Azerbaycan’la işbirliği yapılması gerektiğini söyleyenler vardır. Fakat Ermenistan hükümeti bu konuda ciddiyetini ortaya koymak için öncelikle 10 Kasım’da imzalanan üçlü bildirinin bütün şartlarını yerine yetirmeli, Türkiye’ye karşı sözde soykırı iddiasından vazgeçmeli ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanıyan anlaşma imzalamalıdır. Paşinyan savaştan sonra hala Karabağ Ermenileri için bağımsızlık imkanlarının ortadan kalkmadığını söylemektedir. Fransa gibi bir çok devleti Karabağ Ermenilerini bağımsız bir devlet olarak tanımağa çağırmaktadır. Bu davranışlar bölgesel işbirliğini engeller ve sorunları çözemez. Ermenistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan Azerbaycan’ı işgalden kurtarılan topraklardaki askeri varlığını “işgalcilik” olarak tanımlayarak hayalci bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Ermenistan’ın kuvvetlenmesi için beş yıla ihtiyacı var sözleri, yeni bir savaş için hazırlık mesajı olarak algılanmış, muhaliflerin adayı Vazgen Manukyan, Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız ve ön cephede yer alacağız, diyerek içerde ve dışarda Türkiye karşıtlarının desteğini almaya çalışmıştır. 44 günlük savaşta askeri imkanlarının yüzde 65-70’ni kaybederek ağır bir yenilgiye uğrayan bir devletin, Türkiye ve Azerbaycan’a karşı savaşmak için hala dışardan medet umması, işbirliği imkanlarını elinin tersi ile itmesi ve savaş açıklamaları yapması sadece devlet ve toplum düzeyinde akıl tutulması olarak değerlendirilebilir.

Bu anlamda Ermenistan’da en önemli sorunu yüzyıldan fazla bir zamandır Ermeni aydın ve politikacılarının, Türkiye ve Azerbaycan düşmanlığını toplumlarına aşılamasıdır. Bu düşmanlık şu an komşularla işbirliği yapmak isteyenler karşısında da bir engeldir. Şüphesiz bu düşmanlığı işbirliğine karşı olan dış devletler de destekliyor. Tabii ki, Ermenistan’da aklı başında olan Türkiye ve Azerbaycan’la ilişkilerin kurulmasını savunan insanlar vardır. Fakat Ermeni toplumunda ve basınında hakim olan radikal milliyetçi düşünce, Türklere nefret, işbirliğine açık insanları toplumdan izole etmekte ve onların kamuoyuna etkisini sınırlamaktadır.

KARS ANTLAŞMASI’NIN 100. YILI

Dolayısıyla ister Cumhurbaşkanı Erdoğan, isterse de Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan’a kurulacak bir bölgesel işbirliğinde yer almayı teklif ederek bir kez daha iyi niyetlerini ortaya koydular. Hem karşılıklı sorunları çözmek için hem de gelecekte yeni bir savaşı engellemek için bu işbirliği şarttır. Fakat bu işbirliğinin geleceği hala Ermenistan’a bağlıdır. Ermenistan’ın bir an önce iç meselelerini kendi arasında halledip, Türkiye ve Azerbaycan’a karşı haksız iddialarından vazgeçmeli ve işbirliğine açık olmalıdır. Bu yıl Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geçmişini ve geleceğini yakından ilgilendiren birçok antlaşma ve gelişmelerin de yıldönümüdür. 1921 yılında imzalanan ve Türkiye-Ermenistan sınırlarını belirleyen Kars Antlaşması’nın 100. yıldönümüdür. Türkiye tam da 30 yıl bundan önce Sovyetler Birliği’nin dağıldığı zaman 1991 yılında Ermenistan’a Kars Antlaşması’nı, yani Türkiye-Ermenistan sınırlarını tanıyan bir protokol imzalamayı önermiş fakat Ermenistan bunu ret etmiştir. Eğer Ermenistan bu yıl iyi niyet göstergesi olarak bu protokolünü imzalarsa, Kars Antlaşması’nın 100. yıldönümünde bölgesel işbirliğine büyük katkı sağlayabilir.