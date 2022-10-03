Gündem Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi AK Partinin sloganına göz dikti
POLİTİKA

Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi: AK Parti'nin sloganına göz dikti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Pendik - Sabiha Gökçen metro hattına yönelik skandal açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'yi onlar kaybedecek, biz kazanacağız" yazan Kaftancıoğlu'na cevap AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den geldi. Osman Nuri Kabaktepe, "Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek" diyerek Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi: AK Partinin sloganına göz dikti
Canan Kaftancıoğlu

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açılışı gerçekleştirilen Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını hazmedemedi, "Metro ne için yapılır? Vatandaş için... Neyle yapılır? Kamunun(vatandaşın parası) kaynakları kullanılarak... Pazar sorum: Peki kamu kaynaklarıyla yapılan metro açılışları AKP kaynaklarıyla yapılmış gibi neden bir parti etkinliği gibi lanse ediliyor?" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında "Biz kazanacağız" sloganına yer veren Kaftancıoğlu'na ilk tepki AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

"Biz kazanacağız" sloganını CHP'ninmiş gibi lanse eden Kaftancıoğlu'na, tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Siyaset; vizyon, inşa ve icra sanatıdır! Gördük ki, AK Parti bunu da başarmış" ifadelerini kullandı.

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"SİYASET; VİZYON, İNŞA VE İCRA SANATIDIR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kaftancıoğlu'na yanıt vererek tepki gösterdi.

Kabaktepe, 2021 yılından itibaren AK Parti olarak "Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek" sloganını kullandıklarını açıkladı.

11 Aralık 2021 yılından başlayarak bugüne dek kararlı adımlarla ilerleyen AK Parti teşkilatı, hemen her çalışmasında "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" sloganını kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe, siyasette başarıdan söz ederek, "Başarı; kendi düşüncene kavram üretirken, rakiplerinin de siyaset dilini etkileyebilmektir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin diğer tüm başarılarının yanı sıra bunu da başardığına dikkat çeken Kabaktepe, CHP'nin "Türkiye kazanacak, Kimse kaybetmeyecek" sloganını çaldığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışına katıldı
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Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına metro ile geldi.
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Açılışı yapılan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlısı olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Uzunluğu 7,4 kilometre olan dört istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemlere ne yapmak istiyor? Sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah Haziran'da vermeye var mıyız? Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır\" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışına katıldı
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakika da, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır" dedi.
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