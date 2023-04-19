Kaftancıoğlu'dan 'kuru sıkı' iddiaları bitmiyor: AK Parti'yi suçlayıp tehdit etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Ramazan ayının gelmesiyle beraber dua ettiği fotoğrafları sonrası, domuz eti yediği paylaşımı tekrar gündeme geldi. CHP eski Mersin Milletvekili ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, “Bunda bir saptırma ya da bilgi eksikliği var. Tweetlerine baktım.” diyerek savunmaya çalışırken, yazar Fuat Uğur, "Samimi mi sizce? Bunu yazan ve söyleyen insan Allah ile ilgili, din kavramıyla ilgili görüşleri belli olan insanın oruç tutuyor gibi görünmesi, ellerini açıp dua etmesi samimi mi? İkiyüzlülük değil mi? Allah aşkına. Ben buna kızıyorum. Aslında Türkiye'de kimse olduğu gibi değil” ifadelerini kullandı.