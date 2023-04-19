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Kaftancıoğlu'dan 'kuru sıkı' iddiaları bitmiyor: AK Parti'yi suçlayıp tehdit etti

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala adli vakalar üzerinden siyasi rant devşirme telaşına giren Yedili Masa mağdur edebiyatına sarılmaya devam ediyor. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ataşehir’de CHP temsilciliğine saldırı düzenlendiğini duyurarak yine AK Parti'yi suçladı. Kaftancıoğlu "Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var" diyerek tehdit etti.

11:51 . 19/04/2023 Çarşamba
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Canan Kaftancıoğlu

Canan Kaftancıoğlu

14 Mayıs'da sandıkta kaybetme korkusu yaşayan Yedili Masa çareyi adli vakalar üzerinden mağdur edebiyatına sarılmakta buldu.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı binasının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. Yaşanan olay sonrası Meral Akşener korkutulmaya çalıştıklarını söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

Ancak gerçek çok sürmeden ortaya çıkmış yaşanan olayda inşaat bekçisinin, görevli olduğu yolun karşısındaki bölgede yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediği ve o kurşunların İYİ Parti binasına isabet ettiği belirlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştirildiğini iddia eden Canan Kaftancıoğlu'nun "kurşun tiyatrosu" uzun sürmemiş, olayın failleri kısa süre içinde yakalanmıştı.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yine bir kurşunlanma iddiası üzerinden hükümeti hedef alıp tehditler savurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ataşehir’de CHP temsilciliğine saldırı düzenlendiğini iddia eden Kaftancıoğlu
"3 el kuru sıkı ateş açıldığı tahmin ediliyor. Camlara RTE yazsanız kaç yazar!"
ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu şu sözlerle tehdit savurdu;

"Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!"

Öte yandan saldırılan afişlerin üzerine 'AKP' yazılması ise dikkatlerden kaçmadı. AK Parti ve partililer kısaltma olarak 'AKP' değil 'AK Parti' ibaresini kullanıyorlar.

Valilikten açıklama geldi

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada,
"Bugün saat 01.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesinde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbar edilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda; 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."
denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde boş mermi kovanları bulunmuştu. Bu olaydan birkaç gün önce İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerin bekçi-hırsız kovalamacası sonrası ortaya çıkmasını görmezden gelen CHP'liler, yaşananlardan iktidarı sorumlu tutarak, "Geçen hafta İYİ Parti’ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk" diyerek olaydan siyaset devşirmişti. Silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Zanlıların ateş açtığı sırada araçta çalan müziği de PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir grubun seslendiriyor olması dikkat çekti.

#Canan Kaftancıoğlu
#CHP
#saldırı
2 saat önce
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