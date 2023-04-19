Kaftancıoğlu'dan 'kuru sıkı' iddiaları bitmiyor: AK Parti'yi suçlayıp tehdit etti

Canan Kaftancıoğlu
14 Mayıs'da sandıkta kaybetme korkusu yaşayan Yedili Masa çareyi adli vakalar üzerinden mağdur edebiyatına sarılmakta buldu.
Geçtiğimiz ay İstanbul'da bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı binasının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. Yaşanan olay sonrası Meral Akşener korkutulmaya çalıştıklarını söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.
Ancak gerçek çok sürmeden ortaya çıkmış yaşanan olayda inşaat bekçisinin, görevli olduğu yolun karşısındaki bölgede yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediği ve o kurşunların İYİ Parti binasına isabet ettiği belirlenmişti.
Geçtiğimiz günlerde de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştirildiğini iddia eden Canan Kaftancıoğlu'nun "kurşun tiyatrosu" uzun sürmemiş, olayın failleri kısa süre içinde yakalanmıştı.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yine bir kurşunlanma iddiası üzerinden hükümeti hedef alıp tehditler savurdu.
Kaftancıoğlu şu sözlerle tehdit savurdu;
Öte yandan saldırılan afişlerin üzerine 'AKP' yazılması ise dikkatlerden kaçmadı. AK Parti ve partililer kısaltma olarak 'AKP' değil 'AK Parti' ibaresini kullanıyorlar.