Kağıt toplayan genç 4 kez yere düşüp kalktıktan sonra hayatını kaybetti

Adana Seyhan'da isminin Mahsun olduğu öğrenilen bir atık kağıt toplayıcı Gülbahçesi Sitesi içerisine girerek çöplerden atık kağıt toplamaya başladı. Bu sırada fenalaşan Mahsun yere düştü. Bir süre sonra düştüğü yerden kalkan genç tekrar düştü. Yerde biraz kaldıktan sonra tekrar ayağa kalkan ve ayakta durmakta zorlanan Mahsun tekrar düştü. Bu kez uzun bir süre yerde kaldıktan sonra kalkıp sandalyeye güçlükle oturan genç buradan da yere düştü. Kağıtçı genç, 4. kez yere düştükten sonra bir daha kalkamadı.

Vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

REKLAM

Gencin defalarca yere düşüp kalktığı anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

GÜNDEM Sabıkası ortaya çıkınca nişanlısı evlenmekten vazgeçti: Kızı zorlayınca ağabeyi 7 yerinden bıçakladı

GÜNDEM İzmir’de koca dehşeti: Darp edilen kadın can havliyle kendini balkona attı