Gündem Kağıtçı küçük kızdan duygulandıran hareket Yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştı
ADANA

Kağıtçı küçük kızdan duygulandıran hareket: Yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştı

Adana’da atık kağıt toplayan bir çocuğun yediği çubuk krakeri sokak köpeğiyle paylaşması görenleri duygulandırdı.

Haber Merkezi İHA
Küçük kız sokak köpeğini elleriyle besledi.
Küçük kız sokak köpeğini elleriyle besledi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde çöplerden atık kağıt toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan bir kız çocuğunun sokak köpeğiyle yediğini paylaşması dikkat çekti.

İHA
Kağıtçı küçük kız yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştın

  • Okula gitmesi gerekirken yaşı henüz 12 olmasına rağmen sokaklarda el arabasıyla atık kağıt toplayan kız çocuğu, yanına yaklaşan sokak köpeğine kayıtsız kalmadı. Kız çocuğu yediği çubuk krakerin bir kısmını kendi elleriyle köpeğe yedirdi.

Kız çocuğu geriye kalan krakerleri de yere koyup köpeğin yemesini sağladı.

İHA
Kağıtçı küçük kız yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştın
İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

​Erdoğan'dan Nobel'in ırkçı yazara verilmesine tepki.
Bir aydan az bir zaman kaldı

Bir aydan az bir zaman kaldı

​Açılış töreni Erdoğan ve Putin'in katılımıyla İstanbul'da olacak.
289 davasının 271i karara bağlandı

289 davasının 271'i karara bağlandı

​Adalet Bakanlığından darbe davalarına ilişkin açıklama yapıldı.
Terör örgütü<br>sivil bir eve tuzak kurdu

Terör örgütü
sivil bir eve tuzak kurdu

565 havan mühimmatı ele geçirildi.
Yüzde 65'i<br>kaçak ekiyor

Yüzde 65'i
kaçak ekiyor

Günlük 50 bin TL'lik kazanç iştah kabartıyor.
Gizemi çözülemiyor

Gizemi çözülemiyor

​-30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor.

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Albayrak Medya'nın yeni sitesi Gzt Lokma, en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.
Türk F-35'lerini <br>satın alacaklar

Türk F-35'lerini
satın alacaklar

Teslim edilmeyen uçaklar için ABD'den flaş karar.
Konya'dan acı haber

Konya'dan acı haber

Kerpiç ev çöktü: 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
G.Saray'da 4 eksik

G.Saray'da 4 eksik

​Sarı-kırmızılıların PSG maçı kadrosu belli oldu.

Sahte engelli <br>raporu operasyon

Sahte engelli
raporu operasyon

Gözaltına alınanlardan 20'si hastane personeli.
Kargoda mağduriyeti<br>engelleyecek şart!

Kargoda mağduriyeti
engelleyecek şart!

'Efsane Cuma' sonrası kargo şikayetleri bitmiyor.
21 ile yağış uyarısı

21 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı yapıldı.
Annelerin zaferi

Annelerin zaferi

​HDP önündeki eylemi duyan Cafer örgütten kaçıp annesine geldi.
Kilit öneme sahip

Kilit öneme sahip

​NATO'dan çarpıcı Türkiye açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.