Kağıtçı küçük kızdan duygulandıran hareket: Yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştı

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Linçten kurtaran polisleri bıçaklayan Ceren'in katilinin yıllar sonra ortaya çıkan raporu şoke etti

Ordu'da, 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç'un, kendisini sokak ortasında linçten kurtarıp, gözaltına alan 2 polisi kelepçe takılmadan hızla bindirildiği polis aracında bıçakladığı ortaya çıktı. Arduç'un kaçmasını yaralı halde engelleyen polislerin Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Arduç'un ayrıca 9 Mart ve 5 Nisan 2005 tarihlerinde askerlikten firar ettiği, 2005 yılının Mayıs ayında ise askeri cezaevinde isyana kalkıştığı, askerliğe elverişli olup, olmadığının belirlenmesi için Sarıkamış Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde tedaviye alındığı ortaya çıktı.