Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den Başkan Öztekin’den Anadolu’ya ziyaret

Kağıthane Belediyesi'nin Anadolu'ya destekleri sürüyor. Son olarak Kağıthane'nin kardeş ilçelerinden Koyulhisar ve Mesudiye'ye bu kapsamda bir adet meydan ve futbol sahası kazandırıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılış için gittiği Anadolu illerinde köy köy gezerek vatandaşlarla hasbihal edip taleplerini dinledi. Başkan Öztekin Sivas'ın Koyulhisar ve Suşehri il, ilçe ve köylerinde; Ordu'nun Mesudiye ilçesi ve köylerinde; Tokat'ın Reşadiye ilçesi ve köylerinde; Amasya'nın Taşova ilçesi ve köylerinde vatandaşlarla buluştu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in de katıldığı Anadolu ziyaretlerinde yerel ve ulusal gündemi değerlendirmenin yanı sıra mevcut ve yeni dönem belediyecilik projeleri hakkında da istişarelerde bulunuldu.

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VATANDAŞIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Başkan Öztekin, Anadolu ziyaretlerinde ilgiyle karşılandı. Köylülerin taleplerini değerlendiren Başkan Öztekin, aldığı notları gerekli mercilerle ivedilikle paylaşacağını söyledi. Anadolu ziyaretleri beş gün sürerken Başkan Öztekin; ''En ücra köylere kadar giderek vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik. Türkiye'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'mizin geçmiş ve gelecek projelerini anlattık. Bizleri hanelerinde en güzel şekilde ağırlayan kıymetli insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha Anadolu insanının kadir şinaslığına şahit olduk'' ifadelerini kullandı.