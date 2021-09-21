Kağıthane-Kızılay iş birliğinde yardım ​

Kâğıthane Kızılay’ı tarafından düzenlenen “Kızılay Gönüllüleri” programında; pandemi sürecinde sahada aktif rol üstlenen vatandaşlara Teşekkür Belgesi verildi. Kovid-19 salgını tüm dünya ile birlikte ülkemizde de normal hayatı derinden etkiledi. Bu sürecin aşılmasında başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun her kademesinden görevli ve gönüllüler adeta canları pahasına mücadele etti.
- Pandemi ile mücadelede en ön saflarda yer alan bir grup da Kızılay gönüllüleri oldu. Kağıthane Kızılay Şubesi tarafından pandemi sürecinde sahada aktif rol üstlenen gönüllü vatandaşlar için bir moral programı düzenlendi. Sadabad Mesiresi’nde düzenlenen programda 100 kadar gönüllüye, özverili mücadeleleri için Teşekkür Belgesi verildi. Gönüllüler bir yıldan uzun süredir sahada gece gündüz demeden gıda, hijyen seti, ilaç, giyim, eşya yardımlarının ve nakdi desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalıştı.