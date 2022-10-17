Gündem Kağıthane Tünelinde asker eğlencesi yapan 3 sürücüye ceza
İSTANBUL

Kağıthane Tüneli'nde asker eğlencesi yapan 3 sürücüye ceza

Kağıthane Tüneli’ni kapatarak asker eğlencesi yapan sürücüler yakalandı. Otomobiliyle trafiği kapattığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 2 bin 352 lira ceza yazıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kağıthane Tünelinde asker eğlencesi yapan 3 sürücüye ceza
Asker konvoyu ile girerek meşale yakan 3 sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Tüneli’nde asker konvoyu ile girerek meşale yakan 3 sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Tünel içerisinde trafiği engelleyen A.C,E.Ö ile O.C’ye, araçları 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek' maddesinden 196’şar lira, 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak' maddesinden 196 ‘şar lira, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak' maddesine istinaden 196' şar lira ve 'Taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması' maddesinden 196'şar lira olmak üzere, toplamda 2 bin 352 lira ceza yazıldı.

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